Готовим быстрый десерт из банана, какао и йогурта: отличный вариант для сладкого перекуса

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Легкий и полезный десерт из бананов, йогурта и какао за несколько минут

1:00
Еда

Если вы хотите порадовать себя и своих близких простым и вкусным десертом из минимального количества ингредиентов, этот легкий рецепт именно для вас.

Легкий и полезный десерт из бананов, йогурта и какао за несколько минут
Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris, CC BY-SA 2.0

Преимущество этого угощения в том, что его можно приготовить без сахара, используя только натуральные продукты.

Для приготовления двух порций вам понадобятся:

  • 2 банана;
  • 140 г греческого йогурта;
  • 1 ч. л. какао-порошка.

Если вы хотите сделать десерт более аппетитным, можно добавить немного любимых ягод или орехов. Это сделает его более сытным, питательным и полезным.

Как приготовить десерт из трех ингредиентов:

  1. В блендере смешайте йогурт, какао и кусочки бананов.
  2. Взбейте все до однородной массы.
  3. Поместите получившуюся смесь в морозильную камеру на несколько часов.

Перед подачей десерт можно украсить ягодами, орехами или кусочками фруктов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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