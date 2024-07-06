Готовим быстрый десерт из банана, какао и йогурта: отличный вариант для сладкого перекуса

Легкий и полезный десерт из бананов, йогурта и какао за несколько минут

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите порадовать себя и своих близких простым и вкусным десертом из минимального количества ингредиентов, этот легкий рецепт именно для вас.

Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris, CC BY-SA 2.0

Преимущество этого угощения в том, что его можно приготовить без сахара, используя только натуральные продукты.

Для приготовления двух порций вам понадобятся:

2 банана;

140 г греческого йогурта;

1 ч. л. какао-порошка.

Если вы хотите сделать десерт более аппетитным, можно добавить немного любимых ягод или орехов. Это сделает его более сытным, питательным и полезным.

Как приготовить десерт из трех ингредиентов:

В блендере смешайте йогурт, какао и кусочки бананов. Взбейте все до однородной массы. Поместите получившуюся смесь в морозильную камеру на несколько часов.

Перед подачей десерт можно украсить ягодами, орехами или кусочками фруктов.