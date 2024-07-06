Готовим быстрый десерт из банана, какао и йогурта: отличный вариант для сладкого перекуса
Легкий и полезный десерт из бананов, йогурта и какао за несколько минут
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Если вы хотите порадовать себя и своих близких простым и вкусным десертом из минимального количества ингредиентов, этот легкий рецепт именно для вас.
Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris, CC BY-SA 2.0
Преимущество этого угощения в том, что его можно приготовить без сахара, используя только натуральные продукты.
Для приготовления двух порций вам понадобятся:
- 2 банана;
- 140 г греческого йогурта;
- 1 ч. л. какао-порошка.
Если вы хотите сделать десерт более аппетитным, можно добавить немного любимых ягод или орехов. Это сделает его более сытным, питательным и полезным.
Как приготовить десерт из трех ингредиентов:
- В блендере смешайте йогурт, какао и кусочки бананов.
- Взбейте все до однородной массы.
- Поместите получившуюся смесь в морозильную камеру на несколько часов.
Перед подачей десерт можно украсить ягодами, орехами или кусочками фруктов.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.