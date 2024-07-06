Секреты микроволновки: как приготовить идеальный лимонный кекс за 2 минуты

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Как приготовить лимонный кекс в микроволновке

1:05
Еда

Любой кулинар знает, что кекс можно легко приготовить в микроволновке.

Как приготовить лимонный кекс в микроволновке
Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, CC BY 2.0

Для этого потребуется минимум ингредиентов и всего несколько минут времени. Однако, если хочется сделать угощение более вкусным и оригинальным, стоит добавить цитрусовые, например, лимоны.

Ингредиенты

Для приготовления одной порции вам понадобятся:

лимон — 1 шт.
мука — 40 г
сливочное масло — 15 г
молоко — 50 мл
сахар — 15-20 г
сода — 1/2 ч. л.

Как готовить кекс в микроволновке

Процесс очень простой:

  1. Выжмите сок из лимона и натрите цедру на мелкой терке.
  2. Растопите сливочное масло и остудите его.
  3. Смешайте все ингредиенты и вылейте смесь в чашку, подходящую для микроволновки.
  4. Готовьте кекс в микроволновке около двух минут.

Когда кекс будет готов, его можно украсить взбитыми сливками, растопленным белым шоколадом или цедрой, чтобы сделать его еще более аппетитным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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