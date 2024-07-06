Секреты микроволновки: как приготовить идеальный лимонный кекс за 2 минуты

Как приготовить лимонный кекс в микроволновке

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Любой кулинар знает, что кекс можно легко приготовить в микроволновке.

Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, CC BY 2.0

Для этого потребуется минимум ингредиентов и всего несколько минут времени. Однако, если хочется сделать угощение более вкусным и оригинальным, стоит добавить цитрусовые, например, лимоны.

Ингредиенты

Для приготовления одной порции вам понадобятся:

лимон — 1 шт.

мука — 40 г

сливочное масло — 15 г

молоко — 50 мл

сахар — 15-20 г

сода — 1/2 ч. л.

Как готовить кекс в микроволновке

Процесс очень простой:

Выжмите сок из лимона и натрите цедру на мелкой терке. Растопите сливочное масло и остудите его. Смешайте все ингредиенты и вылейте смесь в чашку, подходящую для микроволновки. Готовьте кекс в микроволновке около двух минут.

Когда кекс будет готов, его можно украсить взбитыми сливками, растопленным белым шоколадом или цедрой, чтобы сделать его еще более аппетитным.