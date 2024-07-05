Как сделать сырники еще вкуснее: неожиданные добавки и советы

С чем еще можно приготовить сырники: такое угощение оценят многие

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

В сырники можно добавить свежее яблоко, изюм или другие сухофрукты, а также подать их со свежими ягодами.

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Потребуется:

творог — 300 гр;

мука — 4 ст. л.;

крахмал — 1 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 щепотка;

сахар — 2 ст. л.;

мандарины — 4 шт.

Как готовить:

Взбейте творог с яйцами, сахаром и солью, затем просейте муку. Очистите мандарины, разделите на дольки и разрежьте каждую на части, после чего посыпьте крахмалом. Добавьте фрукты в тесто и перемешайте, либо начините мандаринами каждый сырник отдельно. Перед жаркой обваляйте сырники в муке, затем обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом.

Подавать к столу, посыпав сахарной пудрой или со сметаной.