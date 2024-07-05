Как сделать сырники еще вкуснее: неожиданные добавки и советы
С чем еще можно приготовить сырники: такое угощение оценят многие
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В сырники можно добавить свежее яблоко, изюм или другие сухофрукты, а также подать их со свежими ягодами.
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0
Потребуется:
- творог — 300 гр;
- мука — 4 ст. л.;
- крахмал — 1 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 щепотка;
- сахар — 2 ст. л.;
- мандарины — 4 шт.
Как готовить:
- Взбейте творог с яйцами, сахаром и солью, затем просейте муку.
- Очистите мандарины, разделите на дольки и разрежьте каждую на части, после чего посыпьте крахмалом.
- Добавьте фрукты в тесто и перемешайте, либо начините мандаринами каждый сырник отдельно.
- Перед жаркой обваляйте сырники в муке, затем обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом.
Подавать к столу, посыпав сахарной пудрой или со сметаной.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.