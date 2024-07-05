Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три столпа стабильного похудения: советы эндокринолога Репниковой
Эрдогана возмутила дисквалификация Демирала за его жест
Блогеру Дане Милохину поставили фингал под глазом
Эти оригинальные детали можно устанавливать с б/у машин, не боясь последствий
Manchester Evening News: Де Брёйне может перейти в клуб Саудовской Аравии
Если Сену не очистят, спортсмены на Олимпиаде 2024 будут плавать в другом месте
Названы популярные оттенки маникюра для лета 2024
"Всё включено" в Сочи начинается от 81 тысячи рублей
От лямблий до клещей: неожиданные виновники высыпаний на лице
Шашлык на выходные: как выбрать мясо

Как выбрать мясо для шашлыка

1:21
Еда

Завтра наступят выходные, а значит, время отправляться на природу! Наверняка многие захотят пожарить шашлыки. Однако чтобы блюдо получилось более вкусным, следует знать некоторые правила при выборе мяса.

Как выбрать мясо для шашлыка
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Свинина. Для этого вида шашлыка лучше всего приобрести шейку. Однако корейка и вырезка тоже являются отличными вариантами для приготовления блюда.

2. Курица. Если вы решили сделать куриный шашлык, то лучше всего купить бедро без кости или голень. 

3. Баранина. Лучшими частями баранины для шашлыка являются окорок и корейка.

4. Замаринованный шашлык. Часто в супермаркетах можно встретить уже замаринованный шашлык. Этот вариант удобен тем, что, в отличие от самодельного, не придётся разделывать мясо самостоятельно и готовить к нему маринад. Однако у такого вида шашлыка тоже есть свои минусы. Нельзя точно сказать, какие куски лежат внутри ведёрка или пакета. Кроме того, аромат маринада вряд ли позволит определить насколько свежо мясо. Тем не менее выбор между замаринованным шашлыком и самодельным стоит перед покупателями.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков

Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.

Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке
Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Фитофтороз и кладоспориоз на томатах не появятся: поможет это средство для профилактики заболеваний
Фитофтороз и кладоспориоз на томатах не появятся: поможет это средство для профилактики заболеваний
Последние материалы
Если Сену не очистят, спортсмены на Олимпиаде 2024 будут плавать в другом месте
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
Названы популярные оттенки маникюра для лета 2024
"Всё включено" в Сочи начинается от 81 тысячи рублей
От лямблий до клещей: неожиданные виновники высыпаний на лице
РЖД рассматривают создание собственных судоходных компаний
Кооперативные игры в Steam установили рекорд по числу релизов в 2023 году
Агроном Яна Дроздова рассказала о химических препаратах для защиты растений
Как выбрать мясо для шашлыка
Во сколько должен ложиться спать худеющий человек: это очень важно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников