Шашлык на выходные: как выбрать мясо

Как выбрать мясо для шашлыка

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтра наступят выходные, а значит, время отправляться на природу! Наверняка многие захотят пожарить шашлыки. Однако чтобы блюдо получилось более вкусным, следует знать некоторые правила при выборе мяса.

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1. Свинина. Для этого вида шашлыка лучше всего приобрести шейку. Однако корейка и вырезка тоже являются отличными вариантами для приготовления блюда.

2. Курица. Если вы решили сделать куриный шашлык, то лучше всего купить бедро без кости или голень.

3. Баранина. Лучшими частями баранины для шашлыка являются окорок и корейка.

4. Замаринованный шашлык. Часто в супермаркетах можно встретить уже замаринованный шашлык. Этот вариант удобен тем, что, в отличие от самодельного, не придётся разделывать мясо самостоятельно и готовить к нему маринад. Однако у такого вида шашлыка тоже есть свои минусы. Нельзя точно сказать, какие куски лежат внутри ведёрка или пакета. Кроме того, аромат маринада вряд ли позволит определить насколько свежо мясо. Тем не менее выбор между замаринованным шашлыком и самодельным стоит перед покупателями.