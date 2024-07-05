Пикантные и хрустящие "битые огурцы": легендарная китайская закуска по рецепту Василия Емельяненко

"Битые огурцы" — легендарная китайская закуска из свежих огурцов, покорившая серда россиян. Делается она предельно просто, а свежий вкус и аппетитный хруст оставляют неизгладимые гастрономическое впечатления. Шеф-повар Василий Емельяненко делится убойным фирменным рецептом "битых огурцов".
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Ингредиенты:
Огурцы — 5 шт.
Чеснок — 5 зубчиков.
Чили перец — ½ стручка.
Соевый соус — 1 ст. ложка.
Кунжутное масло — 1 ст. ложка.
Рисовый уксус — 1 ст. ложка.
Кинза.
Несколько прочных целлофановых пакетов.
Приготовление:
У огурцов отрезать "попки" и разделить плоды на 4 части.
Чеснок нарезать тонкими кружочками.
В пакеты, вложенные друг в друга, поместить огурцы с чесноком.
Скрутить пакеты так, чтобы выгнать лишний воздух.
Вооружиться "отбивалкой" для огурцов. Можно использовать большой нож (бить нужно лезвием плашмя), скалку, молоток или, как Василий Емельяненко, сотейник. Главная цель — разбить содержимое пакетов так, что чтобы они дали сок и перемешались, но не превратились в кашу.
"Побитые" огурцы с чесноком переложить в миску, добавить к ним нарезанный кольцами перец чили, соевый и рисовой уксус и масло.
Содержимое миски тщательно перемешать, сверху выложить крупно нарезанную кинзу.
Лайфхак от шефа: салат нужно есть сразу, пока огурцы свежие и не успели пропитаться маринадом.