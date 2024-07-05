Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал, чем опасна жаркая погода для автомобиля
Кинологи назвали самые быстрые породы собак
Причины изменения овала лица и рекомендации по уходу
Нежный клубничный чизкейк без выпечки: рецепт для самых ленивых
Карло Акутис, первый святой-геймер, будет канонизирован в 2025 году
Как прокачать верхнюю часть тела с помощью русских отжиманий
Россиянин с собакой решил пройти тысячу километров пешком до Москвы
The Innovation: мох S. caninervis переносит высокую радиацию и мороз до −196°C
Задолженность Нигерии перед поставщиками бензина превысила $6 миллиардов
Пикантные и хрустящие "битые огурцы": легендарная китайская закуска по рецепту Василия Емельяненко

Как приготовить знаменитые "битые огурцы": простейший рецепт от шефа Емельяненко

1:43
Еда

"Битые огурцы" — легендарная китайская закуска из свежих огурцов, покорившая серда россиян. Делается она предельно просто, а свежий вкус и аппетитный хруст оставляют неизгладимые гастрономическое впечатления. Шеф-повар Василий Емельяненко делится убойным фирменным рецептом "битых огурцов".

Как приготовить знаменитые "битые огурцы": простейший рецепт от шефа Емельяненко
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • Огурцы — 5 шт.
  • Чеснок — 5 зубчиков.
  • Чили перец — &frac12 стручка.
  • Соевый соус — 1 ст. ложка.
  • Кунжутное масло — 1 ст. ложка.
  • Рисовый уксус — 1 ст. ложка.
  • Кинза.
  • Несколько прочных целлофановых пакетов.

Приготовление:

  1. У огурцов отрезать "попки" и разделить плоды на 4 части.
  2. Чеснок нарезать тонкими кружочками.
  3. В пакеты, вложенные друг в друга, поместить огурцы с чесноком.
  4. Скрутить пакеты так, чтобы выгнать лишний воздух.
  5. Вооружиться "отбивалкой" для огурцов. Можно использовать большой нож (бить нужно лезвием плашмя), скалку, молоток или, как Василий Емельяненко, сотейник. Главная цель — разбить содержимое пакетов так, что чтобы они дали сок и перемешались, но не превратились в кашу.
  6. "Побитые" огурцы с чесноком переложить в миску, добавить к ним нарезанный кольцами перец чили, соевый и рисовой уксус и масло.
  7. Содержимое миски тщательно перемешать, сверху выложить крупно нарезанную кинзу.

Лайфхак от шефа: салат нужно есть сразу, пока огурцы свежие и не успели пропитаться маринадом.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков

Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.

Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке
Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Какие породы кошек считаются самыми вредными: с ними справится не каждый
Фитофтороз и кладоспориоз на томатах не появятся: поможет это средство для профилактики заболеваний
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Последние материалы
Эксперт рассказал, чем опасна жаркая погода для автомобиля
Кинологи назвали самые быстрые породы собак
Причины изменения овала лица и рекомендации по уходу
Нежный клубничный чизкейк без выпечки: рецепт для самых ленивых
Карло Акутис, первый святой-геймер, будет канонизирован в 2025 году
Как прокачать верхнюю часть тела с помощью русских отжиманий
Россиянин с собакой решил пройти тысячу километров пешком до Москвы
The Innovation: мох S. caninervis переносит высокую радиацию и мороз до −196°C
Задолженность Нигерии перед поставщиками бензина превысила $6 миллиардов
Катя Гордон призвала объявить бойкот эскортницам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников