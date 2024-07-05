Пикантные и хрустящие "битые огурцы": легендарная китайская закуска по рецепту Василия Емельяненко

Как приготовить знаменитые "битые огурцы": простейший рецепт от шефа Емельяненко

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

"Битые огурцы" — легендарная китайская закуска из свежих огурцов, покорившая серда россиян. Делается она предельно просто, а свежий вкус и аппетитный хруст оставляют неизгладимые гастрономическое впечатления. Шеф-повар Василий Емельяненко делится убойным фирменным рецептом "битых огурцов".

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

Огурцы — 5 шт.

Чеснок — 5 зубчиков.

Чили перец — ½ стручка.

Соевый соус — 1 ст. ложка.

Кунжутное масло — 1 ст. ложка.

Рисовый уксус — 1 ст. ложка.

Кинза.

Несколько прочных целлофановых пакетов.

Приготовление:

У огурцов отрезать "попки" и разделить плоды на 4 части. Чеснок нарезать тонкими кружочками. В пакеты, вложенные друг в друга, поместить огурцы с чесноком. Скрутить пакеты так, чтобы выгнать лишний воздух. Вооружиться "отбивалкой" для огурцов. Можно использовать большой нож (бить нужно лезвием плашмя), скалку, молоток или, как Василий Емельяненко, сотейник. Главная цель — разбить содержимое пакетов так, что чтобы они дали сок и перемешались, но не превратились в кашу. "Побитые" огурцы с чесноком переложить в миску, добавить к ним нарезанный кольцами перец чили, соевый и рисовой уксус и масло. Содержимое миски тщательно перемешать, сверху выложить крупно нарезанную кинзу.

Лайфхак от шефа: салат нужно есть сразу, пока огурцы свежие и не успели пропитаться маринадом.