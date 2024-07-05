Вкусные и простые в приготовлении — рецепт фаршированных помидоров

Рецепт вкуснейших фаршированных помидоров

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированные помидоры — прекрасный ужин для всей семьи. Если вам надоело аналогичное блюдо с перцами и хочется поэкспериментировать, то этот рецепт идеально подойдёт для вас. Кроме того, фаршированные помидоры достаточно легко приготовить. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Помидор — 6 шт.

Фарш — 250 г

Подсолнечное масло — 5 ст.л.

Рис — 3 ст.л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Специи — по вкусу

Приготовление:

1. Для начала следует с помидоров срезать верхушки и при помощи ложки извлечь внутреннее содержимое овощей. Из него необходимо сделать томатное пюре.

2. Затем фарш надо обжарить на подсолнечном масле. По мере приготовления добавить к нему соль, перец и специи. Параллельно можно отварить рис.

4. Затем необходимо смешать фарш, рис и томатное пюре. Получившейся смесью нашинковать помидоры.

5. Теперь овощи следует поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Блюдо готово!