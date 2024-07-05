Вкуснейшее тыквенное варенье, которое легко приготовить: понравится всей семье

Рецепт приготовления тыквенного варенья

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква — идеальный универсальный ингредиент, который можно использовать для самых разнообразных блюд, в том числе и для приготовления варенья.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Подготовьте тыкву

Начните с очистки тыквы и удаления семян. Затем нарежьте её небольшими кубиками одинакового размера.

Приготовьте тыкву

Поместите кубики тыквы в большую кастрюлю и залейте водой. Готовьте тыкву на среднем огне, пока она не станет мягкой и её можно будет легко размять вилкой. Обычно это занимает около 20-25 минут.

Разомните

Когда тыква станет мягкой, разомните её вилкой или толкушкой для картофеля, пока не получите однородную консистенцию.

Добавьте сахар и специи

Добавьте сахар, лимонный сок, молотую корицу и молотый мускатный орех. Держите смесь на среднем огне.

Закипание

Дайте смеси закипеть, часто помешивая. Она загустеет, а сахар растворится, образуя консистенцию, похожую на джем. Это может занять около 20-30 минут.

Тест на готовность

Чтобы проверить, готово ли варенье, положите небольшое количество на холодную тарелку. Если оно загустеет и не потечет, то всё готово. Если нет, продолжайте варить на медленном огне.

Охладите и отправьте на хранение

Как только тыквенное варенье будет готово, снимите его с огня и дайте остыть. Затем переложите его в чистые стерилизованные банки для хранения.