Хрустящая жареная картошка за 20 минут: гениально простой рецепт от шефа Ивлева

Как приготовить идеальную жареную картошку: рецепт с лайфхаками от Ивлева

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Казалось бы, что может быть проще, чем пожарить картошку? Как бы не так! У одних она получается сыроватой, у других не хрустит, у третьих вообще превращается в кашу. Популярный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев делится фирменным рецептом правильной картошки — мягкой внутри и аппетитно хрустящей и золотистой снаружи.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

картофель — 400 г,

нерафинированное растительно масло — 90 г,

сливочное масло — 60 г,

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель очистить, нарезать продолговатыми брусочками или средними кубиками. Сковороду с растительным маслом как следует раскалить на плите. Выложить в разогретое масло картошку - она должна сразу аппетитно зашкворчать. Картошку хорошо прижарить, перемешать и снова прижарить до золотистого цвета. Посолить картошку, добавить сливочное масло, накрыть крышкой и жарить на сильном огне 4 минуты. Перемешать и выключить плиту. "Довести" картошку на остывающей плите 10 минут. В течение этого времени не открывать сковороду и вообще не трогать её.

Готово! Картошечку можно сервировать по тарелкам и подавать истекающим слюной домочадцам.