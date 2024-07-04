Хрустящая жареная картошка за 20 минут: гениально простой рецепт от шефа Ивлева

Казалось бы, что может быть проще, чем пожарить картошку? Как бы не так! У одних она получается сыроватой, у других не хрустит, у третьих вообще превращается в кашу. Популярный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев делится фирменным рецептом правильной картошки — мягкой внутри и аппетитно хрустящей и золотистой снаружи.
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Ингредиенты:
картофель — 400 г,
нерафинированное растительно масло — 90 г,
сливочное масло — 60 г,
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель очистить, нарезать продолговатыми брусочками или средними кубиками.
Сковороду с растительным маслом как следует раскалить на плите.
Выложить в разогретое масло картошку - она должна сразу аппетитно зашкворчать. Картошку хорошо прижарить, перемешать и снова прижарить до золотистого цвета.
Посолить картошку, добавить сливочное масло, накрыть крышкой и жарить на сильном огне 4 минуты. Перемешать и выключить плиту.
"Довести" картошку на остывающей плите 10 минут. В течение этого времени не открывать сковороду и вообще не трогать её.
Готово! Картошечку можно сервировать по тарелкам и подавать истекающим слюной домочадцам.