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Хрустящая жареная картошка за 20 минут: гениально простой рецепт от шефа Ивлева

Как приготовить идеальную жареную картошку: рецепт с лайфхаками от Ивлева

1:21
Еда

Казалось бы, что может быть проще, чем пожарить картошку? Как бы не так! У одних она получается сыроватой, у других не хрустит, у третьих вообще превращается в кашу. Популярный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев делится фирменным рецептом правильной картошки — мягкой внутри и аппетитно хрустящей и золотистой снаружи.

Как приготовить идеальную жареную картошку: рецепт с лайфхаками от Ивлева
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • картофель — 400 г,
  • нерафинированное растительно масло — 90 г,
  • сливочное масло — 60 г,
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить, нарезать продолговатыми брусочками или средними кубиками.
  2. Сковороду с растительным маслом как следует раскалить на плите.
  3. Выложить в разогретое масло картошку - она должна сразу аппетитно зашкворчать. Картошку хорошо прижарить, перемешать и снова прижарить до золотистого цвета.
  4. Посолить картошку, добавить сливочное масло, накрыть крышкой и жарить на сильном огне 4 минуты. Перемешать и выключить плиту.
  5. "Довести" картошку на остывающей плите 10 минут. В течение этого времени не открывать сковороду и вообще не трогать её.

Готово! Картошечку можно сервировать по тарелкам и подавать истекающим слюной домочадцам.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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