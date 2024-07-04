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Рецепт сочной запечённой утки с апельсинами для вашего стола

Рецепт нежной запечённой утки с апельсинами — идеальный вариант для ужина

2:01
Еда

Если вы не знаете, что приготовить на ужин или хотите попробовать что-нибудь новенькое, то предлагаем обратить внимание на утку с апельсинами. Это восхитительное блюдо будет прекрасно смотреться на столе, а его утончённый вкус запомнится надолго.

Рецепт нежной запечённой утки с апельсинами — идеальный вариант для ужина
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Утка — 1 шт.
  • Апельсин — 3 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Жидкий мёд — 1 ст.л.
  • Корица — 1 маленькая палочка
  • Подсолнечное масло — 1 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный перец — по вкусу

Приготовление:

1. Для начала следует приготовить маринад. С 1 апельсина необходимо снять цедру и протереть её на тёрке. Затем из апельсина и лимона нужно выжать сок. 

2. В миске смешать лимонный и апельсиновый сок. Добавить к ним подсолнечное масло, цедру апельсина, соль и перец. Перемешать ингредиенты.

3. Затем утку следует натереть маринадом как внутри, так и снаружи. После этого блюдо необходимо оставить мариноваться в течение не менее 1 часа.

4. Когда утка промариновалась, нужно 2 апельсина разрезать на четвертинки. Их следует уложить в брюшко утки, как и палочку корицы. 

5. Скрепить кожу на брюшке при помощи шпажки или зубочистки. При этом форму с уткой необходимо закрыть сверху фольгой.

6. Поставить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 1 час 30 минут. 

7. Пока утка готовится, нужно отлить немного выделившегося из неё сока и соединить его с мёдом.

8. Когда смесь будет готова, следует полить ей утку. При желании можно порезать дополнительные апельсины и выложить их к утке за 15 минут до конца приготовления.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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