Для чего нужно жарить лимоны: этот рецепт сведет с ума любого

Стало известно, зачем жарить лимоны

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте себе: хозяйка нарезает лимоны кружочками и отправляет их на разогретую сковороду. Это бессмысленное действие или начало чего-то вкусного? Оказывается, второй вариант правильный.

Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, CC BY 2.0

Жареные лимоны — это важный ингредиент для аппетитного пирога.

Как приготовить вкусный лимонный пирог:

Сначала лимон нужно промыть холодной водой, затем обдать кипятком.

После того как лимон остынет, нарежьте его кружочками.

Подготовьте сковороду: налейте в неё полстакана воды, добавьте 100 граммов сахара и поставьте на плиту.

Когда образуется густой сироп, выложите на сковороду лимонные кружочки и обжарьте их с обеих сторон.

Теперь займёмся тестом.

Вам понадобятся: 100 граммов сахара, 90 граммов размягчённого сливочного масла, 3 яйца, 140 граммов муки и 1 чайная ложка разрыхлителя.