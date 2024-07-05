Для чего нужно жарить лимоны: этот рецепт сведет с ума любого
Стало известно, зачем жарить лимоны
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Представьте себе: хозяйка нарезает лимоны кружочками и отправляет их на разогретую сковороду. Это бессмысленное действие или начало чего-то вкусного? Оказывается, второй вариант правильный.
Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, CC BY 2.0
Жареные лимоны — это важный ингредиент для аппетитного пирога.
Как приготовить вкусный лимонный пирог:
- Сначала лимон нужно промыть холодной водой, затем обдать кипятком.
- После того как лимон остынет, нарежьте его кружочками.
- Подготовьте сковороду: налейте в неё полстакана воды, добавьте 100 граммов сахара и поставьте на плиту.
- Когда образуется густой сироп, выложите на сковороду лимонные кружочки и обжарьте их с обеих сторон.
Теперь займёмся тестом.
Вам понадобятся: 100 граммов сахара, 90 граммов размягчённого сливочного масла, 3 яйца, 140 граммов муки и 1 чайная ложка разрыхлителя.
- Сначала смешайте сахар и масло, взбейте их миксером.
- Затем добавьте яйца, муку и разрыхлитель.
- Тщательно перемешайте до получения однородного теста.
- Переложите тесто в форму для запекания, на дне которой уже находятся обжаренные лимоны. Выпекайте пирог в духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru