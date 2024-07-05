Для чего нужно жарить лимоны: этот рецепт сведет с ума любого

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Стало известно, зачем жарить лимоны

1:22
Еда

Представьте себе: хозяйка нарезает лимоны кружочками и отправляет их на разогретую сковороду. Это бессмысленное действие или начало чего-то вкусного? Оказывается, второй вариант правильный.

Стало известно, зачем жарить лимоны
Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, CC BY 2.0

Жареные лимоны — это важный ингредиент для аппетитного пирога.

Как приготовить вкусный лимонный пирог:

  • Сначала лимон нужно промыть холодной водой, затем обдать кипятком.
  • После того как лимон остынет, нарежьте его кружочками.
  • Подготовьте сковороду: налейте в неё полстакана воды, добавьте 100 граммов сахара и поставьте на плиту.
  • Когда образуется густой сироп, выложите на сковороду лимонные кружочки и обжарьте их с обеих сторон.

Теперь займёмся тестом.

Вам понадобятся: 100 граммов сахара, 90 граммов размягчённого сливочного масла, 3 яйца, 140 граммов муки и 1 чайная ложка разрыхлителя.

  • Сначала смешайте сахар и масло, взбейте их миксером.
  • Затем добавьте яйца, муку и разрыхлитель.
  • Тщательно перемешайте до получения однородного теста.
  • Переложите тесто в форму для запекания, на дне которой уже находятся обжаренные лимоны. Выпекайте пирог в духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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