Как сделать удивительные хлебные конвертики с необычной начинкой на завтрак: это безумно вкусно

Многие гурманы задаются вопросом: "Что приготовить на завтрак, чтобы это было вкусно и нестандартно?".
Наверняка они уже устали от классических утренних блюд, таких как яичница, омлет или сырники.
Хочется чего-то необычного.
Есть один интересный вариант — конвертики из тостового хлеба.
Эти оригинальные сэндвичи привлекают своим аппетитным видом, ярким вкусом и сытностью. В общем, идеальный завтрак.
Рецепт вкусных конвертиков на завтрак:
Возьмите несколько ломтиков тостового хлеба и сделайте их плоскими.
Для этого просто раскатайте хлеб скалкой.
На один из получившихся кусочков нанесите соус по вашему вкусу, добавьте ломтик колбасы или ветчины, кружок томата и пластинку сыра. Все ингредиенты должны быть нарезаны тонко.
Накройте получившуюся "конструкцию" другим плоским ломтиком хлеба.
Подготовленные конвертики можно приготовить в сэндвичнице, но лучше окунуть каждый в яичную массу и обжарить с двух сторон на сковороде.
Получится невероятно вкусный завтрак, который понравится вам и вашим близким.
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