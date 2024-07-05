Как сделать удивительные хлебные конвертики с необычной начинкой на завтрак: это безумно вкусно

Домохозяйки поделились рецептом хлебных конвертиков

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие гурманы задаются вопросом: "Что приготовить на завтрак, чтобы это было вкусно и нестандартно?".

Фото: flickr.com by Avid Hills, CC BY 2.0

Наверняка они уже устали от классических утренних блюд, таких как яичница, омлет или сырники.

Хочется чего-то необычного.

Есть один интересный вариант — конвертики из тостового хлеба.

Эти оригинальные сэндвичи привлекают своим аппетитным видом, ярким вкусом и сытностью. В общем, идеальный завтрак.

Рецепт вкусных конвертиков на завтрак:

Возьмите несколько ломтиков тостового хлеба и сделайте их плоскими.

Для этого просто раскатайте хлеб скалкой.

На один из получившихся кусочков нанесите соус по вашему вкусу, добавьте ломтик колбасы или ветчины, кружок томата и пластинку сыра. Все ингредиенты должны быть нарезаны тонко.

Накройте получившуюся "конструкцию" другим плоским ломтиком хлеба.

Подготовленные конвертики можно приготовить в сэндвичнице, но лучше окунуть каждый в яичную массу и обжарить с двух сторон на сковороде.

Получится невероятно вкусный завтрак, который понравится вам и вашим близким.