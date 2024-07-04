Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уфимские врачи спасли женщину с синдромом "пустого турецкого седла"
Константин Малофеев рассказал о попытке Запада перевоспитать выходцев из СССР
Стало известно, как сделать себе красивый пресс
Международные резервы РФ упали на $2,6 млрд за неделю
Как избежать конфликтов на семейном отдыхе: советы психолога
Создатели Genshin Impact выпустили игру Zenless Zone Zero
Боремся с фитофторозом и кладоспориозом на томатах
Беспокойство детей Джоли: проблемы с питанием после развода с Брэдом Питтом
PAG: пожилые люди выражают больше эмоциональной эмпатии по сравнению с молодежью
Вкусный и красивый: рецепт песочного пирога с черникой

Готовим восхитительный песочный пирог с черникой

1:53
Еда

Песочный пирог с черникой — идеальный десерт для обеда или ужина. Он не только порадует домочадцев, но и непременно украсит ваш стол. Кроме того, блюдо просто в приготовлении. Рассказываем, как испечь этот вкусный пирог.

Готовим восхитительный песочный пирог с черникой
Фото: flickr.com by NatalieMaynor, CC BY 2.0

Ингредиенты: 

Тесто:

  • Мука — 250 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Желток — 2 шт.
  • Сметана — 1 ст.л.
  • Сахар — 4 ст.л.
  • Соль — 1 щепотка 

Заливка:

  • Сметана — 200 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Крахмал — 2 ст.л.
  • Сахар — 2 ст.л.
  • Ванильный сахар — 1 ч.л.
  • Черника (можно заменить на другую ягоду) — 1,5 стакана

Приготовление:

1. Начать приготовление пирога следует с создания теста. В миску необходимо просеять муку, добавить желтки, сахар, соль, сметану и сливочное масло. Все ингеридиенты смешать, а затем убрать в холод на 30 минут.

2. По прошествии этого времени выложить тесто в ёмкость для готовки. Сделать в нём проколы при помощи вилки.

3. На протяжении 20 минут выпекать тесто в духовке при температуре 200 градусов. 

4. Пока основа для пирога запекается, можно приступить к приготовлению заливки. Для этого следует смешать в миске сметану, яйца, простой и ванильный сахар, а также крахмал.

5. Затем необходимо взбить ингредиенты с помощью миксера или венчика.

6. В уже готовую запечённую основу выложить чернику и залить её получившейся смесью.

7. Запекать пирог в духовке 30 минут при температуре 200 градусов. Теперь он готов!

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
Новейший ЗРК С-350 "Витязь" заступает на боевое дежурство Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Перец это обожает: в июле проведите подкормки и формирование кустов
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
Последние материалы
Международные резервы РФ упали на $2,6 млрд за неделю
Как избежать конфликтов на семейном отдыхе: советы психолога
Итог саммита ШОС: создан центр по борьбе с международным терроризмом
Создатели Genshin Impact выпустили игру Zenless Zone Zero
Боремся с фитофторозом и кладоспориозом на томатах
Беспокойство детей Джоли: проблемы с питанием после развода с Брэдом Питтом
Готовим восхитительный песочный пирог с черникой
PAG: пожилые люди выражают больше эмоциональной эмпатии по сравнению с молодежью
Сексолог Кульгавчук посоветовал полезные продукты для романтического ужина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников