Вкусный и красивый: рецепт песочного пирога с черникой

Песочный пирог с черникой — идеальный десерт для обеда или ужина. Он не только порадует домочадцев, но и непременно украсит ваш стол. Кроме того, блюдо просто в приготовлении. Рассказываем, как испечь этот вкусный пирог.
1. Начать приготовление пирога следует с создания теста. В миску необходимо просеять муку, добавить желтки, сахар, соль, сметану и сливочное масло. Все ингеридиенты смешать, а затем убрать в холод на 30 минут.
2. По прошествии этого времени выложить тесто в ёмкость для готовки. Сделать в нём проколы при помощи вилки.
3. На протяжении 20 минут выпекать тесто в духовке при температуре 200 градусов.
4. Пока основа для пирога запекается, можно приступить к приготовлению заливки. Для этого следует смешать в миске сметану, яйца, простой и ванильный сахар, а также крахмал.
5. Затем необходимо взбить ингредиенты с помощью миксера или венчика.
6. В уже готовую запечённую основу выложить чернику и залить её получившейся смесью.
7. Запекать пирог в духовке 30 минут при температуре 200 градусов. Теперь он готов!
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