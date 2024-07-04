Вкусный и красивый: рецепт песочного пирога с черникой

Готовим восхитительный песочный пирог с черникой

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Песочный пирог с черникой — идеальный десерт для обеда или ужина. Он не только порадует домочадцев, но и непременно украсит ваш стол. Кроме того, блюдо просто в приготовлении. Рассказываем, как испечь этот вкусный пирог.

Фото: flickr.com by NatalieMaynor, CC BY 2.0

Ингредиенты:

Тесто:

Мука — 250 г

Масло сливочное — 100 г

Желток — 2 шт.

Сметана — 1 ст.л.

Сахар — 4 ст.л.

Соль — 1 щепотка

Заливка:

Сметана — 200 г

Яйцо — 2 шт.

Крахмал — 2 ст.л.

Сахар — 2 ст.л.

Ванильный сахар — 1 ч.л.

Черника (можно заменить на другую ягоду) — 1,5 стакана

Приготовление:

1. Начать приготовление пирога следует с создания теста. В миску необходимо просеять муку, добавить желтки, сахар, соль, сметану и сливочное масло. Все ингеридиенты смешать, а затем убрать в холод на 30 минут.

2. По прошествии этого времени выложить тесто в ёмкость для готовки. Сделать в нём проколы при помощи вилки.

3. На протяжении 20 минут выпекать тесто в духовке при температуре 200 градусов.

4. Пока основа для пирога запекается, можно приступить к приготовлению заливки. Для этого следует смешать в миске сметану, яйца, простой и ванильный сахар, а также крахмал.

5. Затем необходимо взбить ингредиенты с помощью миксера или венчика.

6. В уже готовую запечённую основу выложить чернику и залить её получившейся смесью.

7. Запекать пирог в духовке 30 минут при температуре 200 градусов. Теперь он готов!