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Не только молоко: на чём ещё можно приготовить вкуснейший омлет

Советы по приготовлению омлета

Еда

Несмотря на то, что классический рецепт омлета обычно включает в себя молоко, вам не обязательно использовать его каждый раз — есть множество других идей!

Советы по приготовлению омлета
Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), PDM

Приготовить омлет можно практически из чего угодно, каждый раз вы будете получать новое, уникальное блюдо.

Вот несколько идей, которые вы можете использовать для приготовления омлета без молока.

Вода

Вы можете просто использовать воду вместо молока, чтобы добавить влаги яйцам. Текстура омлета получится ничуть не хуже.

Сливки

Если у вас жирные сливки, они могут придать омлету кремовую текстуру. Они являются отличным заменителем молока.

Бульон

Вместо молока можно использовать овощной или куриный бульон. Это придаст вашему омлету другой вкус, сделав его пикантным.

Йогурт

Простой йогурт может придать яйцам кремообразную консистенцию без использования молока. Обязательно хорошо взбейте его с яйцами.

Сыр

Сыр может придать омлету сливочность и аромат. Хорошо подойдут такие варианты, как чеддер, моцарелла или фета.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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