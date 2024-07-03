Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пострадавшим в аварии в Анталье россиянам оказывается необходимая помощь
Как понять, что собака стареет: 3 признака
The Drinks Business: вино снижает выживаемость раковых клеток
Цветочный деликатес: что можно, а что нельзя есть из садовых цветов?
Зоозащитник рассказал о возможном местожительстве серийного зоофила из Люберец
Зачем опытные кулинары в маринад для шашлыка добавляют сахар: вы удивитесь
Лариса Гузеева рассказала, как собака повлияла на её жизнь
Врач Кованова: в жару лучше всего утолять жажду питьевой водой
Бывшая жена Бена Аффлека отказалась спасать его нынешний брак
Домашнее молоко из фундука: без консервантов, с нежным сливочным вкусом и ореховыми нотками

Ореховое молоко из фундука: простой рецепт всего из двух ингредиентов

2:11
Еда

Растительное молоко из фундука — полезная альтернатива коровьему. Напиток обладает нежным сливочным вкусом с ореховыми нотками, а ещё - целым комплексом витаминов и микроэлементов. Его можно пить в чистом виде, добавлять в коктейли, каши, йогурт, использовать как основу для супов и соусов. Ореховое молоко продаётся в магазине, но обычно в нём много консервантов и других добавок. Мы советуем приготовить напиток самостоятельно — рецепт очень простой и не займёт много времени.

Ореховое молоко из фундука: простой рецепт всего из двух ингредиентов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Сырой очищенный фундук — 100 г.
  • Питьевая вода — 400 мл (+ 300 мл для замачивания).
  • Соль, пряности — по вкусу (желанию).
  • Сахар или мёд — по вкусу (желанию).

Приготовление:

  • Орехи поместите в контейнер, залейте тёплой водой, закройте крышкой и хорошо потрясите. Воду слейте.
  • Залейте фундук очищенной холодной питьевой водой на 8-10 часов.
  • Настоявшиеся орехи тщательно промойте и процедите.
  • Поместите орехи в чашу блендера, добавьте 400 мл воды и взбейте в течение 3-4 минут. Если блендер не очень мощный — влейте сначала половину воды и взбивайте орехи 2-3 минуты до мелкой крошки. После этого добавьте оставшуюся воду и взбейте снова. В процессе взбивания смесь побелеет и на поверхности появится пышная пенка, как у настоящего молока.
  • Процедите молоко через марлю или тонкую ткань. Оставшийся ореховый жмых отожмите — его можно потом добавлять в салаты, каши, смузи и выпечку.
  • По желанию добавьте в готовое молоко соль и любимые пряности. Любители сладкого напитка могут поэкспериментировать с корицей, мёдом, сахаром, финиками, кэробом и т. д.

Готовое молоко нужно хранить в холодильнике, в герметичной посуде, не дольше 3 дней. Лучше готовить небольшие порции, чтобы напиток не успел испортиться.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Как понять, что кошка болеет: поможет одно место
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Последние материалы
В Москве "Динамо" открывает сезон "Братским кубком"
Секреты июльского ухода за перцем: как получить богатый урожай
Египет установил новый рекорд по притоку туристов в 7млн
Как ускорить рост ресниц в домашних условиях: практические советы
Певица Анна Седокова отреагировала на критику
Стоимость картофеля в России начнёт снижаться
NHB: австралийские аборигены жгут магические костры более 10 тысяч лет
Мультфильм "Гадкий я 4" выйдет в кинотеатрах России
В "СберАвто" назвали семь тревожных признаков подержанного автомобиля
Врач Лапа: обезвоживание и переедание способны усугубить состояние в жару
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников