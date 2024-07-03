Домашнее молоко из фундука: без консервантов, с нежным сливочным вкусом и ореховыми нотками

Ореховое молоко из фундука: простой рецепт всего из двух ингредиентов

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Растительное молоко из фундука — полезная альтернатива коровьему. Напиток обладает нежным сливочным вкусом с ореховыми нотками, а ещё - целым комплексом витаминов и микроэлементов. Его можно пить в чистом виде, добавлять в коктейли, каши, йогурт, использовать как основу для супов и соусов. Ореховое молоко продаётся в магазине, но обычно в нём много консервантов и других добавок. Мы советуем приготовить напиток самостоятельно — рецепт очень простой и не займёт много времени.

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Ингредиенты:

Сырой очищенный фундук — 100 г.

Питьевая вода — 400 мл (+ 300 мл для замачивания).

Соль, пряности — по вкусу (желанию).

Сахар или мёд — по вкусу (желанию).

Приготовление:

Орехи поместите в контейнер, залейте тёплой водой, закройте крышкой и хорошо потрясите. Воду слейте.

Залейте фундук очищенной холодной питьевой водой на 8-10 часов.

Настоявшиеся орехи тщательно промойте и процедите.

Поместите орехи в чашу блендера, добавьте 400 мл воды и взбейте в течение 3-4 минут. Если блендер не очень мощный — влейте сначала половину воды и взбивайте орехи 2-3 минуты до мелкой крошки. После этого добавьте оставшуюся воду и взбейте снова. В процессе взбивания смесь побелеет и на поверхности появится пышная пенка, как у настоящего молока.

Процедите молоко через марлю или тонкую ткань. Оставшийся ореховый жмых отожмите — его можно потом добавлять в салаты, каши, смузи и выпечку.

По желанию добавьте в готовое молоко соль и любимые пряности. Любители сладкого напитка могут поэкспериментировать с корицей, мёдом, сахаром, финиками, кэробом и т. д.

Готовое молоко нужно хранить в холодильнике, в герметичной посуде, не дольше 3 дней. Лучше готовить небольшие порции, чтобы напиток не успел испортиться.