Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Помогает ли дегтярное мыло избавиться от акне?
Как привлечь деньги в июле: благоприятные даты от астролога
Пять секретов приготовления вкусной варёной картошки
Эксперты объяснили, как получить роскошные волосы дома
Барнаул примет участников форума "Мой бизнес - моя ДНК"
Советский фильм "Дерсу Узала" снимал японский режиссёр Акира Куросава
Ураган в Петербурге унёс жизни трёх человек
Алишера Исматзоду арестовали по статье о терроризме
Диетолог рассказала о правильном питании в жару
Удивительный способ улучшить вкус борща — попробуйте и не пожалеете

Эта зажарка сделает борщ в разы вкуснее: вот что нужно выложить на сковороду

1:06
Еда

Эти ингредиенты значительно улучшат вкус блюда.

Эта зажарка сделает борщ в разы вкуснее: вот что нужно выложить на сковороду
Фото: commons.wikimedia.org by Karmosin~commonswiki, CC BY-SA 3.0

Борщ невозможно представить без ароматной зажарки, которая придает ему насыщенный вкус, яркий цвет и нужную жирность.

В любом рецепте борща обязательно присутствуют лук и морковь. Однако опытные повара давно расширили этот список.

В процессе приготовления зажарки можно добавить в сковороду различные ингредиенты, чтобы сделать вкус еще более интересным.

Сливочное масло и красный сладкий перец придадут популярному блюду новые оттенки. Сливочное масло (достаточно 70 г на кастрюлю) сделает борщ более насыщенным и полным.

Болгарский перец добавит борщу сладковатый вкус, который прекрасно сочетается со сметаной, побуждая просить добавки. Нарежьте перец соломкой и тушите вместе с остальными овощами.

Добавление сливочного масла и перца в зажарку подчеркнет все достоинства любимого блюда и привнесет в него новые вкусовые нюансы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Алсу намекнула на перемены в жизни после развода с Яном Абрамовым
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Какого цвета кошку завести дома: обязательно тем, кто хочет питомца в дом
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Альтернативы газону: что посадить, чтобы не приходилось косить
Хотела тихой семейной жизни: как Бен Аффлек пытался вернуть свою первую любовь
Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая
Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая
Последние материалы
Мигранты стали "почему-то" сдавать русский язык в 10 раз хуже прежнего
Набиуллина тонко намекает, что надо интенсивнее работать
Учёные из Китая создали робота с лабораторным мозгом из стволовых клеток
Очищение кожи без мыла: советы по уходу и использование ботокса для лифтинга
Июльская обрезка томатов: правильные шаги для обильного урожая
Сексапильная американка Тейлор Свифт сводит с ума немецких бюргеров
Дерматовенеролог Роз рассказала, как получить идеальный загар
МАГАТЭ игнорирует просьбы атомщиков признать вину Украины за обстрелы
Певица Анна Седокова пожаловалась на трудное детство
Автоэксперт Кадаков: новая Lada Iskra не копирует Renault Logan
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников