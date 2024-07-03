Как приготовить шашлык, чтобы гости просили добавки: простой трюк с маринадом

Зачем опытные кулинары в маринад для шашлыка добавляют сахар: вы удивитесь

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Без преувеличения можно сказать, что качество шашлыка на половину зависит от того, насколько удачным получится маринад.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova, CC BY-SA 3.0

Правильно подобрав компоненты, вы добьетесь ароматного и сочного мясного блюда.

Однако иногда рекомендации по приготовлению маринада могут вызвать удивление, поскольку некоторые ингредиенты кажутся необычными. Например, не все хозяйки знают, почему кулинары добавляют сахар в маринад.

Зачем это нужно?

Наверняка вы слышали, что некоторые ингредиенты могут усиливать вкусовые качества продуктов, с которыми они взаимодействуют.

Сахар относится к таким компонентам. Достаточно добавить всего одну ложку сахара, чтобы шашлык стал кулинарным шедевром.

Но это не всё. Сахар помогает создать красивую корочку на мясе, которая удерживает соки внутри в процессе приготовления.

А вот соль в маринад добавлять не стоит, иначе мясо быстро станет сухим. Соль вводится непосредственно перед нанизыванием мяса на шампуры, за несколько минут до начала жарки.