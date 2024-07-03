Как приготовить шашлык, чтобы гости просили добавки: простой трюк с маринадом

Без преувеличения можно сказать, что качество шашлыка на половину зависит от того, насколько удачным получится маринад.
Правильно подобрав компоненты, вы добьетесь ароматного и сочного мясного блюда.
Однако иногда рекомендации по приготовлению маринада могут вызвать удивление, поскольку некоторые ингредиенты кажутся необычными. Например, не все хозяйки знают, почему кулинары добавляют сахар в маринад.
Зачем это нужно?
Наверняка вы слышали, что некоторые ингредиенты могут усиливать вкусовые качества продуктов, с которыми они взаимодействуют.
Сахар относится к таким компонентам. Достаточно добавить всего одну ложку сахара, чтобы шашлык стал кулинарным шедевром.
Но это не всё. Сахар помогает создать красивую корочку на мясе, которая удерживает соки внутри в процессе приготовления.
А вот соль в маринад добавлять не стоит, иначе мясо быстро станет сухим. Соль вводится непосредственно перед нанизыванием мяса на шампуры, за несколько минут до начала жарки.
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