Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГАИ предупредили о штрафах за остановку на островке безопасности
Туристы жалуются на высокую стоимость аренды на южных курортах России
В Европе признали сильную зависимость от российского газа
Чеснок на финишной прямой: полив и подготовка к уборке
Жена Курбана Омарова обратилась к подписчикам из роддома
Как избежать акне: основные факторы риска и рекомендации по уходу за кожей
Во льдах Эльбруса найдены тяжелые металлы
Почему собака может рычать на хозяина: эксперты назвали основные причины
Что говорят ученые о влиянии УФ-ламп для маникюра на здоровье
Как пожарить яичницу без сковороды и масла за 1,5 минуты: фирменный приём шефа Роуз Райсман

Глазунья без сковороды и масла: супербыстрый рецепт полезного завтрака

1:03
Еда

Яичница на завтрак — вкусное и энергетически богатое блюдо. Чтобы сделать его максимально полезным и диетическим, предлагаем приготовить глазунью без масла и сковороды по рецепту шеф-повара Роуз Райсман. Ещё один плюс такой яичницы: не нужно мыть сковородку после завтрака.

Глазунья без сковороды и масла: супербыстрый рецепт полезного завтрака
Фото: freepik.com by vecstock, PDM

Понадобятся:

  • два свежих яйца,
  • две бумажные тарелки,
  • микроволновая печь,
  • ломтики хлеба (самый полезный — цельнозерновой),
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца разбить в одну бумажную тарелку, посолить.
  2. Сверху тарелку накрыть другой.
  3. Отправить яичницу в микроволновую печь, выставленную на 800-1000 Вт, на 1,5 минуты.
  4. Готовую глазунью переложить на ломтики хлеба.

При большем количестве яиц время приготовления следует увеличить на 30 секунд, чтобы белки успели затвердеть.

Райсман рекомендует этот рецепт всем, кто любит здоровое питание и хочет сэкономить время утром.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Как понять, что кошка болеет: поможет одно место
Как понять, что кошка болеет: поможет одно место
Последние материалы
В Европе признали сильную зависимость от российского газа
Глазунья без сковороды и масла: супербыстрый рецепт полезного завтрака
Чеснок на финишной прямой: полив и подготовка к уборке
Жена Курбана Омарова обратилась к подписчикам из роддома
Как избежать акне: основные факторы риска и рекомендации по уходу за кожей
Во льдах Эльбруса найдены тяжелые металлы
Почему собака может рычать на хозяина: эксперты назвали основные причины
Что говорят ученые о влиянии УФ-ламп для маникюра на здоровье
Роскомнадзор заблокировал ссылку на фильм "Три метра над уровнем неба"
Врач Кузнецова: в жару сердечники находятся в группе риска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников