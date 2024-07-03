Как пожарить яичницу без сковороды и масла за 1,5 минуты: фирменный приём шефа Роуз Райсман

Глазунья без сковороды и масла: супербыстрый рецепт полезного завтрака

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичница на завтрак — вкусное и энергетически богатое блюдо. Чтобы сделать его максимально полезным и диетическим, предлагаем приготовить глазунью без масла и сковороды по рецепту шеф-повара Роуз Райсман. Ещё один плюс такой яичницы: не нужно мыть сковородку после завтрака.

Фото: freepik.com by vecstock, PDM

Понадобятся:

два свежих яйца,

две бумажные тарелки,

микроволновая печь,

ломтики хлеба (самый полезный — цельнозерновой),

соль по вкусу.

Приготовление:

Яйца разбить в одну бумажную тарелку, посолить. Сверху тарелку накрыть другой. Отправить яичницу в микроволновую печь, выставленную на 800-1000 Вт, на 1,5 минуты. Готовую глазунью переложить на ломтики хлеба.

При большем количестве яиц время приготовления следует увеличить на 30 секунд, чтобы белки успели затвердеть.

Райсман рекомендует этот рецепт всем, кто любит здоровое питание и хочет сэкономить время утром.