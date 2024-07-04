Как сделать из яиц незабываемый завтрак: вся семья скажет вам спасибо

Опытные домохозяйки поделились рецептом идеального завтрака

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак — это первый приём пищи, который задаёт тон всему дню. Найти идеальный баланс между вкусом, пользой и скоростью приготовления — задача непростая, особенно в условиях утренней спешки. Представляем вашему вниманию рецепт самого вкусного и быстрого завтрака в мире, который удовлетворит даже самых взыскательных гурманов и не потребует много времени.

Фото: flickr.com by vidalia_11, CC BY 2.0

Омлет с овощами и сыром

Омлет — это классика завтраков, проверенная временем. Но что делает его действительно особенным и быстрым?

Ингредиенты:

Яйца — 2-3 шт.

Молоко — 2 ст. ложки

Помидоры — 1 шт.

Болгарский перец — 1/2 шт.

Шпинат — 1 горсть

Сыр (чеддер или любой другой) — 50 г

Соль и перец — по вкусу

Оливковое масло — 1 ст. ложка

Приготовление: