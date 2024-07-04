Как сделать из яиц незабываемый завтрак: вся семья скажет вам спасибо

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Опытные домохозяйки поделились рецептом идеального завтрака

1:55
Еда

Завтрак — это первый приём пищи, который задаёт тон всему дню. Найти идеальный баланс между вкусом, пользой и скоростью приготовления — задача непростая, особенно в условиях утренней спешки. Представляем вашему вниманию рецепт самого вкусного и быстрого завтрака в мире, который удовлетворит даже самых взыскательных гурманов и не потребует много времени.

Опытные домохозяйки поделились рецептом идеального завтрака
Фото: flickr.com by vidalia_11, CC BY 2.0

Омлет с овощами и сыром

Омлет — это классика завтраков, проверенная временем. Но что делает его действительно особенным и быстрым?

Ингредиенты:

  • Яйца — 2-3 шт.
  • Молоко — 2 ст. ложки
  • Помидоры — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1/2 шт.
  • Шпинат — 1 горсть
  • Сыр (чеддер или любой другой) — 50 г
  • Соль и перец — по вкусу
  • Оливковое масло — 1 ст. ложка

Приготовление:

  • Подготовка ингредиентов. Нарежьте помидоры и болгарский перец мелкими кубиками. Шпинат промойте и обсушите. Сыр натрите на крупной тёрке.
  • Взбейте яйца. В глубокой миске взбейте яйца с молоком до однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу.
  • Обжарка овощей. На сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте нарезанные овощи и обжаривайте 2-3 минуты, пока они не станут мягкими.
  • Приготовление омлета. Вылейте яичную смесь на сковороду с овощами, равномерно распределив её по всей поверхности. Уменьшите огонь и готовьте омлет под крышкой 3-4 минуты.
  • Добавление сыра. Когда омлет начнёт схватываться, посыпьте его тертым сыром и дайте ему растаять.
  • Подача. Аккуратно сверните омлет пополам и переложите на тарелку. Ваш завтрак готов!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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