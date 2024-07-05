Рецепт домашних сырных чипсов: как приготовить вкусную и хрустящую закуску в духовке за 15 минут

Домашние сырные чипсы: простой и вкусный рецепт для любителей хрустящих закусок

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Для любителей хрустящих закусок отлично подойдёт рецепт домашних сырных чипсов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan, PDM

Для приготовления 4 порций закуски вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г твёрдого сыра

150 г миндальной муки

Соль и специи (сушёный чеснок, куркума) по вкусу

Сначала натрите сыр на тёрке, а затем расплавьте его в микроволновке или на водяной бане. После этого соедините все ингредиенты — сыр, муку и специи.

Тщательно вымесите тесто и раскатайте его в тонкий пласт, предварительно постелив пергамент для выпечки.

Нарежьте тесто на треугольники и выложите на противень. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке до лёгкого зарумянивания, примерно 10-15 минут.