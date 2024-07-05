Рецепт домашних сырных чипсов: как приготовить вкусную и хрустящую закуску в духовке за 15 минут

Для любителей хрустящих закусок отлично подойдёт рецепт домашних сырных чипсов.
Для приготовления 4 порций закуски вам понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала натрите сыр на тёрке, а затем расплавьте его в микроволновке или на водяной бане. После этого соедините все ингредиенты — сыр, муку и специи.
Тщательно вымесите тесто и раскатайте его в тонкий пласт, предварительно постелив пергамент для выпечки.
Нарежьте тесто на треугольники и выложите на противень. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке до лёгкого зарумянивания, примерно 10-15 минут.
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