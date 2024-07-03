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Идеальные специи для тушеных овощей: советы по приготовлению

Названы специи, идеально подходящие для рагу

Еда

Специи могут преобразить ваши блюда и вывести их на новый уровень.

Названы специи, идеально подходящие для рагу
Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Даже самые полезные продукты, такие как тушёные овощи, могут превратиться в действительно приятное и вкусное блюдо, если вы будете использовать правильные специи.

Кориандр

Измельчите семена кориандра для получения тонкого и слегка сладковатого вкуса.

Кардамон

Крошечный кусочек молотого кардамона может привнести оттенок цветочных и травяных нот, придавая вашему рагу удивительный вкус.

Копчёная соль

Замените обычную соль на щепотку копчёной соли. Она придаст дымный аромат, который может удивить ваши вкусовые рецепторы.

Семена горчицы

Поджаренные семена горчицы могут добавить тонкую остроту и неповторимый хруст. 

Гвоздика

Это универсальная специя, которая может преобразить ваше блюдо.

Укроп

Укроп, как свежий, так и сушёный, привносит уникальную травяную свежесть. Особенно он хорошо сочетается с морковью и картофелем.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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