4 правила, благодаря которым ваша окрошка станет существенно вкуснее

Секреты приготовления вкусной окрошки

Лето — время жаркой погоды. В эту пору идеально подойдёт для приготовления такое блюдо, как окрошка. Холодный суп поможет не только наесться, но и утолить жажду. Однако чтобы окрошка получилась более вкусной, следует соблюдать некоторые правила в её приготовлении. Рассказываем о них.

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1. Все основные ингредиенты холодного супа необходимо одинаково мелко нарезать. При этом редиску и огурец можно натереть на крупной тёрке. Так они дадут больше сока.

2. Мясо для окрошки не должно быть жирным. Для приготовления лучше всего подойдёт отварная говядина. Нарезать её следует поперёк волокон. Благодаря этому действию кусочки будут мягче.

3. Для того чтобы вкус окрошки получился более насыщенным, можно желтки от яиц размять вилкой, а затем смешать с квасом.

4. Зелень даст больше сока, если её мелко нашинковать и растереть с солью при помощи деревянной ложки или ступки.