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Почему ваши суши плохо выглядят: ошибки при приготовлении

Лайфхаки при приготовлении роллов в домашних условиях

1:55
Еда

Хоть вы всегда можете заказать суши, вы также можете попробовать приготовить их дома — это не так сложно и интересно. Но важно знать некоторые хитрости, иначе вы можете сделать много ошибок во время приготовления.

Лайфхаки при приготовлении роллов в домашних условиях
Фото: Salmon Sushi by Geoff Peters, CC BY 2.0

Вот несколько популярных ошибок, которые допускают люди при приготовлении роллов в домашних условиях.

Количество риса

Одной из распространённых ошибок является использование слишком большого количества риса в роллах.

Важно распределить тонкий слой риса на листе нори, оставив немного места по краям. Использование слишком большого количества риса может сделать ролл громоздким и трудным для употребления.

Неправильная текстура риса

Ещё одна ошибка заключается в неправильной текстуре риса. Рис для суши должен быть липким, но не чрезмерно мягким.

Важно хорошенько промыть рис перед приготовлением, а затем сварить его с нужным количеством воды. После приготовления дайте рису немного остыть, прежде чем использовать его для суши.

Количество ингредиентов

Попытка положить слишком много ингредиентов в суши может привести к перебору. Это затрудняет плотное скручивание и может привести к тому, что рулет развалится при нарезке.

Выберите несколько ключевых ингредиентов и равномерно распределите их.

Неправильная техника прокатки

Слишком свободный или слишком тугой ролл может повлиять на его внешний вид и текстуру. Стремитесь к твёрдому, но не слишком тугому рулету.

Используйте бамбуковый коврик для суши или полиэтиленовую пленку, чтобы плотно свернуть ингредиенты, слегка нажимая на них.

Резка тупым ножом

Использование тупого ножа для нарезки суши может привести к неровным ломтикам. Обязательно используйте острый нож и слегка намочите его перед резкой.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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