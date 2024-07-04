Основные причины разваливания сырников и проверенные методы для идеального результата

Многие люди иногда сталкиваются с тем, что во время приготовления пищи ситуация может выйти из-под контроля. Особенно неприятны моменты, когда уже ничего нельзя исправить. Например, такая ситуация часто возникает при приготовлении сырников. Если они начинают распадаться, исправить это уже невозможно.
Почему сырники могут разваливаться?
Сухой творог
Многие, кто следит за своей фигурой, стараются использовать обезжиренный творог или продукт с минимальной жирностью.
Для десертов без термической обработки он подойдёт, но для сырников жирность творога должна быть не менее 9%.
Количество яиц
Куриные яйца важны для сохранения формы сырников. Если их положить мало, сырники развалятся.
Если положить много, придётся добавлять больше муки, и тогда сырники либо развалятся, либо станут "резиновыми".
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