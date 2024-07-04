Основные причины разваливания сырников и проверенные методы для идеального результата

Основные ошибки при приготовлении сырников, и как их исправить

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди иногда сталкиваются с тем, что во время приготовления пищи ситуация может выйти из-под контроля. Особенно неприятны моменты, когда уже ничего нельзя исправить. Например, такая ситуация часто возникает при приготовлении сырников. Если они начинают распадаться, исправить это уже невозможно.

Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0

Почему сырники могут разваливаться?

Сухой творог

Многие, кто следит за своей фигурой, стараются использовать обезжиренный творог или продукт с минимальной жирностью.

Для десертов без термической обработки он подойдёт, но для сырников жирность творога должна быть не менее 9%.

Количество яиц

Куриные яйца важны для сохранения формы сырников. Если их положить мало, сырники развалятся.

Если положить много, придётся добавлять больше муки, и тогда сырники либо развалятся, либо станут "резиновыми".