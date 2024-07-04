Летний гаспачо с клубникой и базиликом: как приготовить необычный холодный суп за 15 минут
Летний тренд: удивите гостей гаспачо с клубникой и свежим базиликом
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Теперь обработка урожая клубники станет намного проще и быстрее. Благодаря испанской кухне летняя ягода будет пользоваться с большим успехом.
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0
Не самый привычный вариант, но клубнику можно применить для приготовления холодного супа.
Эксперт сетевого издания "БелНовости", повар и пекарь четвёртого разряда Юлия Архипова поделилась рецептом гаспачо с клубникой и базиликом.
Ингредиенты:
- клубника — 300 г;
- томаты — 300 г;
- сладкий красный перец — 100 г;
- огурец — 70 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- свежий зелёный базилик — 8 г;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Помойте сладкий перец, удалите семена, нарежьте мякоть кубиками.
- Промойте клубнику, удалите хвостики. Очистите огурец от кожицы, нарежьте мелкими ломтиками.
- Помойте томаты, нарежьте ломтиками.
- Измельчите ягоды и овощи в блендере до состояния пюре, затем добавьте лимонный сок, масло, соль и немного молотого красного перца по вкусу.
Уберите суп в холодильник для охлаждения, затем подавайте гаспачо с клубникой к столу, украсив его листьями базилика. Приятного аппетита!
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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру