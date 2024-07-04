Летний гаспачо с клубникой и базиликом: как приготовить необычный холодный суп за 15 минут

Летний тренд: удивите гостей гаспачо с клубникой и свежим базиликом

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Теперь обработка урожая клубники станет намного проще и быстрее. Благодаря испанской кухне летняя ягода будет пользоваться с большим успехом.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Не самый привычный вариант, но клубнику можно применить для приготовления холодного супа.

Эксперт сетевого издания "БелНовости", повар и пекарь четвёртого разряда Юлия Архипова поделилась рецептом гаспачо с клубникой и базиликом.

Ингредиенты:

клубника — 300 г;

томаты — 300 г;

сладкий красный перец — 100 г;

огурец — 70 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

свежий зелёный базилик — 8 г;

соль по вкусу.

Приготовление:

Помойте сладкий перец, удалите семена, нарежьте мякоть кубиками. Промойте клубнику, удалите хвостики. Очистите огурец от кожицы, нарежьте мелкими ломтиками. Помойте томаты, нарежьте ломтиками. Измельчите ягоды и овощи в блендере до состояния пюре, затем добавьте лимонный сок, масло, соль и немного молотого красного перца по вкусу.

Уберите суп в холодильник для охлаждения, затем подавайте гаспачо с клубникой к столу, украсив его листьями базилика. Приятного аппетита!