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Летний гаспачо с клубникой и базиликом: как приготовить необычный холодный суп за 15 минут

Летний тренд: удивите гостей гаспачо с клубникой и свежим базиликом

1:23
Еда

Теперь обработка урожая клубники станет намного проще и быстрее. Благодаря испанской кухне летняя ягода будет пользоваться с большим успехом.

Летний тренд: удивите гостей гаспачо с клубникой и свежим базиликом
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Не самый привычный вариант, но клубнику можно применить для приготовления холодного супа.

Эксперт сетевого издания "БелНовости", повар и пекарь четвёртого разряда Юлия Архипова поделилась рецептом гаспачо с клубникой и базиликом.

Ингредиенты:

  • клубника — 300 г;
  • томаты — 300 г;
  • сладкий красный перец — 100 г;
  • огурец — 70 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • свежий зелёный базилик — 8 г;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте сладкий перец, удалите семена, нарежьте мякоть кубиками.
  2. Промойте клубнику, удалите хвостики. Очистите огурец от кожицы, нарежьте мелкими ломтиками.
  3. Помойте томаты, нарежьте ломтиками.
  4. Измельчите ягоды и овощи в блендере до состояния пюре, затем добавьте лимонный сок, масло, соль и немного молотого красного перца по вкусу.

Уберите суп в холодильник для охлаждения, затем подавайте гаспачо с клубникой к столу, украсив его листьями базилика. Приятного аппетита!

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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