Всё о пользе сала: витамины, жирные кислоты, как правильно есть и кому лучше избегать

Сало — это чрезвычайно полезный продукт, богатый витаминами А, D и E, а также кальцием, натрием, магнием, фосфором, марганцем, цинком, железом, медью и селеном.
Жирные кислоты, присутствующие в сале, оказывают желчегонное действие и способствуют повышению уровня хорошего холестерина, что снижает риск развития атеросклероза.
Особенностью сала является наличие арахидоновой кислоты, необходимой для нормального функционирования сердца и иммунной системы.
Однако важно правильно употреблять этот полезный продукт.
В каком виде полезно есть сало:
Поскольку при жарке сало теряет свои полезные свойства, рекомендуется употреблять его в солёном виде. Ежедневное и чрезмерное потребление сала нежелательно. Взрослому здоровому человеку можно употреблять 30-40 граммов сала два-три раза в неделю.
Сало противопоказано при заболеваниях кишечника, панкреатите и камнях в желчном пузыре.
Также не рекомендуется употреблять его на голодный желудок, так как это может привести к воспалению поджелудочной железы.
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