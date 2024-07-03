Всё о пользе сала: витамины, жирные кислоты, как правильно есть и кому лучше избегать

Ешьте сало правильно: секреты пользы и предупреждения врачей

Сало — это чрезвычайно полезный продукт, богатый витаминами А, D и E, а также кальцием, натрием, магнием, фосфором, марганцем, цинком, железом, медью и селеном.

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Жирные кислоты, присутствующие в сале, оказывают желчегонное действие и способствуют повышению уровня хорошего холестерина, что снижает риск развития атеросклероза.

Особенностью сала является наличие арахидоновой кислоты, необходимой для нормального функционирования сердца и иммунной системы.

Однако важно правильно употреблять этот полезный продукт.

В каком виде полезно есть сало:

Поскольку при жарке сало теряет свои полезные свойства, рекомендуется употреблять его в солёном виде. Ежедневное и чрезмерное потребление сала нежелательно. Взрослому здоровому человеку можно употреблять 30-40 граммов сала два-три раза в неделю.

Сало противопоказано при заболеваниях кишечника, панкреатите и камнях в желчном пузыре.

Также не рекомендуется употреблять его на голодный желудок, так как это может привести к воспалению поджелудочной железы.