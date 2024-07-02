Как правильно чистить, мыть и нарезать лук-порей: делимся кулинарными хитростями

Этот представитель семейства луковых придаёт супам восхитительную пикантную нотку. Однако лук-порей не так-то легко приготовить. По мере роста растения между его слоями попадает песок, почва. Как же вытащить его из каждой щели?
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Отрежьте и выбросьте тёмно-зелёные листья, зелень горькая и жёсткая.
Обрежьте и выбросьте корни, оставшийся стебель разрежьте вдоль пополам, а затем нарежьте на кусочки.
Наполните миску холодной водой, добавьте нарезанный лук-порей и несколько раз промокните его.
Достаньте лук-порей ложкой с дырочками из миски и положите его на тарелку или рабочую поверхность. Весь песок останется в воде.
Вылейте воду и песок. Наполните миску пресной водой и повторите процедуру снова, пока вода не станет прозрачной.
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