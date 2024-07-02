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Как правильно чистить, мыть и нарезать лук-порей: делимся кулинарными хитростями

Лучший способ очистить лук-порей

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Еда

Этот представитель семейства луковых придаёт супам восхитительную пикантную нотку. Однако лук-порей не так-то легко приготовить. По мере роста растения между его слоями попадает песок, почва. Как же вытащить его из каждой щели?

Лучший способ очистить лук-порей
Фото: commons.wikimedia.org by Bi-frie, CC BY 3.0
  1. Отрежьте и выбросьте тёмно-зелёные листья, зелень горькая и жёсткая.
  2. Обрежьте и выбросьте корни, оставшийся стебель разрежьте вдоль пополам, а затем нарежьте на кусочки.
  3. Наполните миску холодной водой, добавьте нарезанный лук-порей и несколько раз промокните его.
  4. Достаньте лук-порей ложкой с дырочками из миски и положите его на тарелку или рабочую поверхность. Весь песок останется в воде.
  5. Вылейте воду и песок. Наполните миску пресной водой и повторите процедуру снова, пока вода не станет прозрачной.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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