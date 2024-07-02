Как правильно чистить, мыть и нарезать лук-порей: делимся кулинарными хитростями

Лучший способ очистить лук-порей

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот представитель семейства луковых придаёт супам восхитительную пикантную нотку. Однако лук-порей не так-то легко приготовить. По мере роста растения между его слоями попадает песок, почва. Как же вытащить его из каждой щели?

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