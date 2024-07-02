Идеальные спагетти: как их правильно варить, чтобы они не слиплись

Любите спагетти, но не всегда у вас получается их идеально приготовить? То слипаются, то перевариваются, то недосолили. Мы поделимся с вами кулинарными хитростями, которые гарантируют вам идеально приготовленное блюдо.
Добавьте в воду много соли — под "много" мы подразумеваем около 2 столовых ложек. Не бойтесь: 75% смоется, оставшееся впитается в спагетти.
Перемешивайте, чтобы спагетти не слиплись. Возьмите деревянную ложку, хорошенько покрутите макароны сразу после того, как добавите их в кастрюлю, а затем сделайте то же самое в середине варки.
Не добавляйте в кастрюлю оливковое масло, оно буквально испортит макаронные изделия, спагетти станут слишком гладкими и не смогут впитать соус.
Оставьте 1/2 стакана воды, в которой варили макароны, для приготовления пищи. Эта крахмалистая жидкость с приправами отлично подходит для приготовления сырных, сливочных или томатных соусов.
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