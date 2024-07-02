Идеальные спагетти: как их правильно варить, чтобы они не слиплись

Готовим идеальные спагетти

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите спагетти, но не всегда у вас получается их идеально приготовить? То слипаются, то перевариваются, то недосолили. Мы поделимся с вами кулинарными хитростями, которые гарантируют вам идеально приготовленное блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Bodhi Peace, CC BY-SA 4.0

Добавьте в воду много соли — под "много" мы подразумеваем около 2 столовых ложек. Не бойтесь: 75% смоется, оставшееся впитается в спагетти.

Перемешивайте, чтобы спагетти не слиплись. Возьмите деревянную ложку, хорошенько покрутите макароны сразу после того, как добавите их в кастрюлю, а затем сделайте то же самое в середине варки.

Не добавляйте в кастрюлю оливковое масло, оно буквально испортит макаронные изделия, спагетти станут слишком гладкими и не смогут впитать соус.

Оставьте 1/2 стакана воды, в которой варили макароны, для приготовления пищи. Эта крахмалистая жидкость с приправами отлично подходит для приготовления сырных, сливочных или томатных соусов.