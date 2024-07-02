Узнайте способ быстро и легко достать косточку из оливки

Если у вас есть рецепт, в котором требуется всего несколько оливок, то мы вам подскажем, как можно легко удалить косточки самостоятельно.
Конечно же, вы можете купить оливки уже без косточек, однако зачастую такой продукт уступает по качеству: оливки без косточек бывают мягкими и слегка мучнистыми из-за воздействия солёного рассола. Чтобы легко удалить косточку из оливки, выполните следующие действия.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.