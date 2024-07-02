Узнайте способ быстро и легко достать косточку из оливки

Как удалить косточку из оливки

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас есть рецепт, в котором требуется всего несколько оливок, то мы вам подскажем, как можно легко удалить косточки самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Andre Engels, CC BY 2.0

Конечно же, вы можете купить оливки уже без косточек, однако зачастую такой продукт уступает по качеству: оливки без косточек бывают мягкими и слегка мучнистыми из-за воздействия солёного рассола. Чтобы легко удалить косточку из оливки, выполните следующие действия.