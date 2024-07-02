Как правильно использовать сушёные травы вместо свежей зелени, чтобы не испортить вкус еды

Если нужно заменить свежую зелень сушёными травами: формула расчёта

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Ваш рецепт требует нескольких веточек свежей зелени, но вам не хочется покупать целый пучок. Без проблем. В большинстве случаев вы можете заменить зелень сушёными травами, следуя этой простой формуле.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaos, PDM

Совет: 1 чайная ложка сушёной травы равна 1 столовой ложке свежей.

Поскольку сушёные травы имеют сильный, концентрированный аромат, то отдавайте предпочтение больше таким травам, как орегано, тимьян и шалфей, которые добавляются в начале приготовления блюда и становятся мягче ближе к концу.

Если вы всё же предпочитаете свежую зелень, то выбирайте травы с более нежным вкусом, например, базилик, мяту и петрушку, и добавляйте их непосредственно перед подачей на стол.