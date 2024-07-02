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Готовим успокаивающий лавандовый чай с молоком: снимет стресс и поможет крепко заснуть

Рецепт успокаивающего лавандового чая с молоком

1:29
Еда

Если вы хотите напиток без кофеина, который бы способствовал расслаблению и хорошему сну после напряжённого рабочего дня, то вам стоит выбрать лавандовый чай с молоком.

Рецепт успокаивающего лавандового чая с молоком
Фото: commons.wikimedia.org by Werner100359, CC BY-SA 3.0

Лаванда оказывает положительное влияние на нервную систему. Кроме того, говорят, что лаванда помогает пищеварению, снимает стресс, успокаивает, нейтрализует свободные радикалы в организме, которые приводят к преждевременному старению, морщинам и воспалениям, а также снижает риск сердечных заболеваний. 

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка рассыпного лавандового чая или 4 чайные ложки свежих бутонов лаванды
  • 1 столовая ложка мёда/сахара
  • 230 мл воды
  • 1/4–1/2 стакана молока/сливок/миндального молока

Приготовление

В кастрюле вскипятите воду. Затем выключите огонь. Добавьте в воду лавандовый чай и дайте настояться около 5 минут. После этого процедите воду и вылейте её в чашку. Добавьте в чай молоко и ваш любимый подсластитель.

Вы также можете приготовить лавандовый чай, используя свежие бутоны. Для этого положите 4 чайные ложки свежих бутонов лаванды в чайный пакетик. Налейте горячую воду в чашку и поместите в неё пакетик. Дайте настояться 10 минут. Добавьте молоко и любимый подсластитель.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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