От сыра до фруктов: набор идеальных закусок для хозяев-новичков

Приглашать гостей, когда вы не очень хорошо умеете готовить, может вызывать чувство неловкости и беспокойство. Но не стоит отказываться от приятного общения только из-за этого! Есть множество лёгких в приготовлении закусок, которые будут не только вкусными, но и эффектно украсят ваш стол.
Сырная тарелка
Собрать роскошный сырный ассорти под силу даже начинающему хозяину. Выберите 3-4 вида сыра с разными вкусами - от твердого до мягкого. Нарежьте их красивыми кусочками и дополните орехами, виноградом, сухофруктами и медом. Получится изысканная и сытная закуска.
Овощные рулетики
Порежьте тонкими полосками огурцы, болгарский перец, баклажаны или кабачки. Намажьте их сливочным или творожным сыром, а затем плотно скрутите в рулетики. Украсьте зеленью и подавайте охлажденными.
Канапе с колбасой
Простые, но всегда вкусные канапе из кусочков хлеба или пирожных, на которые укладывается кружочек колбасы, сыра, помидора или оливки, будут прекрасным закусочным вариантом. Дайте волю фантазии в подборе ингредиентов.
Шпажки-коктейль
Нарежьте кубиками или длинными брусочками сыр, ветчину, колбасу, огурцы, оливки, виноград и другие продукты, которые нравятся вашим гостям. Аккуратно нанижите их на шпажки коктейльного формата.
Хумус или другие соусы
Приобретите в магазине готовый хумус, гуакамоле, песто или любой другой понравившийся соус, и подайте его с чипсами, крекерами или свежими овощами. Это всегда беспроигрышный вариант.
Фруктовая нарезка
Нарежьте сезонные фрукты - яблоки, груши, апельсины, виноград, киви - красивыми кусочками и разложите их на большом блюде. Добавьте орехи, сухофрукты, ягоды - получится легкая и освежающая закуска.
Главное, чтобы блюда выглядели аппетитно, были разнообразными по вкусу и сочетались друг с другом.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.