От сыра до фруктов: набор идеальных закусок для хозяев-новичков

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Праздничный стол без хлопот: что приготовить, если вы не кулинар

2:19
Еда

Приглашать гостей, когда вы не очень хорошо умеете готовить, может вызывать чувство неловкости и беспокойство. Но не стоит отказываться от приятного общения только из-за этого! Есть множество лёгких в приготовлении закусок, которые будут не только вкусными, но и эффектно украсят ваш стол.

Праздничный стол без хлопот: что приготовить, если вы не кулинар
Фото: flickr.com by pelican, CC BY-SA 2.0

Сырная тарелка
Собрать роскошный сырный ассорти под силу даже начинающему хозяину. Выберите 3-4 вида сыра с разными вкусами - от твердого до мягкого. Нарежьте их красивыми кусочками и дополните орехами, виноградом, сухофруктами и медом. Получится изысканная и сытная закуска.

Овощные рулетики
Порежьте тонкими полосками огурцы, болгарский перец, баклажаны или кабачки. Намажьте их сливочным или творожным сыром, а затем плотно скрутите в рулетики. Украсьте зеленью и подавайте охлажденными.

Канапе с колбасой
Простые, но всегда вкусные канапе из кусочков хлеба или пирожных, на которые укладывается кружочек колбасы, сыра, помидора или оливки, будут прекрасным закусочным вариантом. Дайте волю фантазии в подборе ингредиентов.

Шпажки-коктейль
Нарежьте кубиками или длинными брусочками сыр, ветчину, колбасу, огурцы, оливки, виноград и другие продукты, которые нравятся вашим гостям. Аккуратно нанижите их на шпажки коктейльного формата.

Хумус или другие соусы
Приобретите в магазине готовый хумус, гуакамоле, песто или любой другой понравившийся соус, и подайте его с чипсами, крекерами или свежими овощами. Это всегда беспроигрышный вариант.

Фруктовая нарезка
Нарежьте сезонные фрукты - яблоки, груши, апельсины, виноград, киви - красивыми кусочками и разложите их на большом блюде. Добавьте орехи, сухофрукты, ягоды - получится легкая и освежающая закуска.

Главное, чтобы блюда выглядели аппетитно, были разнообразными по вкусу и сочетались друг с другом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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