Секреты приготовления ароматного сырного чая с красивой пышной шапочкой

Сырный чай: что это за напиток и как его приготовить

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы думаете, что идея сырного чая даже звучит неаппетитно? Но вы будете удивлены, узнав, что сырный чай — популярный напиток во многих странах мира.

Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Сырный чай — это напиток, приготовленный из зелёного или чёрного чая с воздушной шапкой из молока и сливочного сыра. В напиток часто добавляют соль, чтобы придать пикантности.

Ингредиенты

1/2 стакана молока

1/2 чайной ложки соли

2 столовые ложки сахара

2 столовые ложки сливочного сыра

2 стакана холодного заваренного зелёного чая

1/2 стакана густых сливок

Приготовление

Вылейте половину молока и сливочный сыр в миску и хорошо перемешайте венчиком. Добавьте соль и сахар. Добавьте густые взбитые сливки и ещё раз взбейте до получения однородной консистенции. Теперь большой ложкой вылейте эту массу в чашку с зелёным чаем. Посыпьте сверху порошком чая матча.