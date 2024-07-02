Секреты приготовления ароматного сырного чая с красивой пышной шапочкой

Вы думаете, что идея сырного чая даже звучит неаппетитно? Но вы будете удивлены, узнав, что сырный чай — популярный напиток во многих странах мира.
Сырный чай — это напиток, приготовленный из зелёного или чёрного чая с воздушной шапкой из молока и сливочного сыра. В напиток часто добавляют соль, чтобы придать пикантности.
Вылейте половину молока и сливочный сыр в миску и хорошо перемешайте венчиком. Добавьте соль и сахар. Добавьте густые взбитые сливки и ещё раз взбейте до получения однородной консистенции. Теперь большой ложкой вылейте эту массу в чашку с зелёным чаем. Посыпьте сверху порошком чая матча.
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