Ужин при свечах: попробуйте десерты от ресторана "Амстердам" для особых случаев

Изысканные десерты от ресторана "Амстердам": рецепты для романтического вечера

3:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовите романтический ужин, но ещё не выбрали, какой десерт станет финальным аккордом? Московский ресторан "Амстердам" рекомендует попробовать лёгкий изысканный мусс, шоколадное пирожное и фирменную Panna cotta.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Panna cotta "Амстердамская"

Ингредиенты для ягодного желе:

50 г любых замороженных ягод (кроме клюквы);

1 столовая ложка сахара;

5 г желатина;

Ингредиенты для мусса:

1 яичный желток;

1 чайная ложка сахара;

20 г взбитых сливок;

50 г мягкого сыра "Филадельфия";

Ванилин;

Ингредиенты для соуса:

Свежея или замороженная малина;

Сахар.

Разморозить ягоды, измельчить в блендере, соединить с сахаром и поставить на медленный огонь до полного растворения. Добавить желатин. Получившуюся смесь вылить в форму и поставить в холодильник до полного застывания, приблизительно на час. Тем временем растереть желток с сахаром, добавить сыр, сливки и ванилин, перемешать до однородной массы. Выложить смесь в форму поверх уже застывшего желе и снова поставить в холодильник.

Для приготовления соуса пропустить малину через блендер, соединить с сахаром и поставить на медленный огонь до полного растворения. Когда мусс застынет, извлечь пирожное из формы, переложить его на тарелку, посыпанную сахарной пудрой, полить малиновым соусом и украсить ежевикой, клубникой и листочком свежей мяты.

Мусс "Пассион"

Ингредиенты:

70 г жирных сливок;

1/8 свежего манго;

¼ маракуйи;

2 столовые ложки сахара.

С помощью блендера приготовить из фруктов пюре, добавить сахар и желатин. Сливки взбить и соединить с фруктовой смесью. Все вылить в форму и поставить для застывания в холодильник. Готовый мусс обвалять в рубленых фисташках и выложить на тарелку, украшенную косточками маракуйи, свежей ежевикой, физалисом, листочком мяты и шоколадными чипсами.

Шоколадное пирожное "Макамбу"

Ингредиенты для мусса:

50 г чёрного шоколада;

100 г жирных сливок для взбивания;

100 г вишни (можно замороженной);

Ингредиенты для бисквита:

1 яйцо;

1,5 столовые ложки сахара;

1,5 столовые ложки какао-порошка;

1 столовая ложка муки;

10 г колотого миндаля;

Для украшения:

Физалис;

Тёртый орех.

Сливки взбить, шоколад растопить на водяной бане и соединить со сливками. Для бисквита взбить в пышную пену яйцо с сахаром, аккуратно смешать с мукой и какао. Выложить на вощёную бумагу, сверху посыпать миндалём. Выпекать 8 минут при 170°, остудить и разрезать на две части. Чередуя, выложить слоями: бисквит, шоколадный мусс, вишню, бисквит, мусс. Со всех сторон обмазать чёрным шоколадом, украсить физалисом и тёртым орехом.