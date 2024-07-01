Ужин при свечах: попробуйте десерты от ресторана "Амстердам" для особых случаев

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Изысканные десерты от ресторана "Амстердам": рецепты для романтического вечера

3:13
Еда

Готовите романтический ужин, но ещё не выбрали, какой десерт станет финальным аккордом? Московский ресторан "Амстердам" рекомендует попробовать лёгкий изысканный мусс, шоколадное пирожное и фирменную Panna cotta.

Изысканные десерты от ресторана "Амстердам": рецепты для романтического вечера
Фото: Freepik is licensed under Free license

Panna cotta "Амстердамская"

Ингредиенты для ягодного желе:

50 г любых замороженных ягод (кроме клюквы);
1 столовая ложка сахара;
5 г желатина;

Ингредиенты для мусса:

1 яичный желток;
1 чайная ложка сахара;
20 г взбитых сливок;
50 г мягкого сыра "Филадельфия";
Ванилин;

Ингредиенты для соуса:

Свежея или замороженная малина;
Сахар.

Разморозить ягоды, измельчить в блендере, соединить с сахаром и поставить на медленный огонь до полного растворения. Добавить желатин. Получившуюся смесь вылить в форму и поставить в холодильник до полного застывания, приблизительно на час. Тем временем растереть желток с сахаром, добавить сыр, сливки и ванилин, перемешать до однородной массы. Выложить смесь в форму поверх уже застывшего желе и снова поставить в холодильник.

Для приготовления соуса пропустить малину через блендер, соединить с сахаром и поставить на медленный огонь до полного растворения. Когда мусс застынет, извлечь пирожное из формы, переложить его на тарелку, посыпанную сахарной пудрой, полить малиновым соусом и украсить ежевикой, клубникой и листочком свежей мяты.

Мусс "Пассион"

Ингредиенты:

70 г жирных сливок;
1/8 свежего манго;
&frac14 маракуйи;
2 столовые ложки сахара.

С помощью блендера приготовить из фруктов пюре, добавить сахар и желатин. Сливки взбить и соединить с фруктовой смесью. Все вылить в форму и поставить для застывания в холодильник. Готовый мусс обвалять в рубленых фисташках и выложить на тарелку, украшенную косточками маракуйи, свежей ежевикой, физалисом, листочком мяты и шоколадными чипсами.

Шоколадное пирожное "Макамбу"

Ингредиенты для мусса:

50 г чёрного шоколада;
100 г жирных сливок для взбивания;
100 г вишни (можно замороженной);

Ингредиенты для бисквита:

1 яйцо;
1,5 столовые ложки сахара;
1,5 столовые ложки какао-порошка;
1 столовая ложка муки;
10 г колотого миндаля;

Для украшения:

Физалис;
Тёртый орех.

Сливки взбить, шоколад растопить на водяной бане и соединить со сливками. Для бисквита взбить в пышную пену яйцо с сахаром, аккуратно смешать с мукой и какао. Выложить на вощёную бумагу, сверху посыпать миндалём. Выпекать 8 минут при 170°, остудить и разрезать на две части. Чередуя, выложить слоями: бисквит, шоколадный мусс, вишню, бисквит, мусс. Со всех сторон обмазать чёрным шоколадом, украсить физалисом и тёртым орехом.

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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