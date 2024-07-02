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Вкусные и пышные ватрушки с ягодами: классическая домашняя выпечка

Ватрушка с ягодами: к чаю, как у бабушки

1:44
Еда

Вкусные, пышные, эти сладкие ватрушки станут отличным угощением к чаю. На их приготовление уйдёт чуть больше часа, но оно стоит того.  

Ватрушка с ягодами: к чаю, как у бабушки
Фото: Pexels by Klaus Nielsen, CC0

Ингредиенты

Для теста

  • 250 г муки
  • 1 чайная ложка быстрорастворимых дрожжей или 3 чайные ложки свежих дрожжей
  • 120 мл молока
  • 45 г сахара
  • 3 столовые ложки сливочного или кокосового масла
  • 1 яичный желток

Для начинки

  • 300 г творожного сыра
  • 1 яйцо
  • 1 столовая ложка ванильного экстракта
  • 3 столовые ложки мёда
  • 8 столовых ложек клюквы, брусники или других ягод

Для начинки также можно использовать клюквенный соус, яблочный соус или джем.

Приготовление

  1. Просейте муку в большую миску и сделайте углубление посередине. Смешайте дрожжи с молоком и 1 столовой ложкой сахара и вылейте смесь в углубление. Накройте полотенцем и подождите 10 минут, пока поверхность не станет пузыриться. Добавьте оставшийся сахар, масло и яичный желток и замесите тесто. Выдержите ещё 30 минут.
  2. Смешайте творожный сыр с яйцом, мёдом и ванильным экстрактом.
  3. Когда тесто увеличится вдвое, нужно его ещё раз помесить, а затем разделить на 8 шариков. Разогрейте духовку до 200 градусов. С помощью скалки раскатайте каждый шарик, загните края внутрь, чтобы в середине образовалось углубление для начинки. Переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выложите начинку и запекайте 15-20 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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