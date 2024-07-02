Вкусные и пышные ватрушки с ягодами: классическая домашняя выпечка

Для начинки также можно использовать клюквенный соус, яблочный соус или джем.
Приготовление
Просейте муку в большую миску и сделайте углубление посередине. Смешайте дрожжи с молоком и 1 столовой ложкой сахара и вылейте смесь в углубление. Накройте полотенцем и подождите 10 минут, пока поверхность не станет пузыриться. Добавьте оставшийся сахар, масло и яичный желток и замесите тесто. Выдержите ещё 30 минут.
Смешайте творожный сыр с яйцом, мёдом и ванильным экстрактом.
Когда тесто увеличится вдвое, нужно его ещё раз помесить, а затем разделить на 8 шариков. Разогрейте духовку до 200 градусов. С помощью скалки раскатайте каждый шарик, загните края внутрь, чтобы в середине образовалось углубление для начинки. Переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выложите начинку и запекайте 15-20 минут.
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