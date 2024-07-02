Вкусные и пышные ватрушки с ягодами: классическая домашняя выпечка

Ватрушка с ягодами: к чаю, как у бабушки

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусные, пышные, эти сладкие ватрушки станут отличным угощением к чаю. На их приготовление уйдёт чуть больше часа, но оно стоит того.

Фото: Pexels by Klaus Nielsen, CC0

Ингредиенты

Для теста

250 г муки

1 чайная ложка быстрорастворимых дрожжей или 3 чайные ложки свежих дрожжей

120 мл молока

45 г сахара

3 столовые ложки сливочного или кокосового масла

1 яичный желток

Для начинки

300 г творожного сыра

1 яйцо

1 столовая ложка ванильного экстракта

3 столовые ложки мёда

8 столовых ложек клюквы, брусники или других ягод

Для начинки также можно использовать клюквенный соус, яблочный соус или джем.

Приготовление