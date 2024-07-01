Горячие блюда для жаркого вечера: романтический ужин от ресторана "Амстердам"

Изысканные горячие блюда: рецепты от ресторана "Амстердам"

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Вот он, фаворит гонки за сердце мужчины — ужин при свечах. Классика всегда в моде. Да и когда, если не сейчас, надеть вечернее платье, чулки и украшения? А накормить вашего избранника поможет московский ресторан "Амстердам", рекомендует издание SHAPE.

Фото: Freepik is licensed under Free license

"Амстердамский узник"

Ингредиенты:

700 г говядины;

Половина сладкого перца;

Сливочное масло, смешанное с петрушкой;

Соус "Демигласс";

Для маринада: стакан красного вина, соус "Табаско", соус "Ворчестер", тёртая цедра лимона, соль, соевый соус, оливковое масло, порезанный лавровый лист, крупно измельчённый душистый перец, лук-шалот, щепотка рубленной зелени

Приготовить маринад, смешав все ингредиенты. Говядину нарезать крупными кусками и на 10-15 минут положить в маринад. Мясо обжарить на сильном огне и довести до готовности в духовке. Перед подачей нагреть и надеть на шампуры, чередуя с кусочками болгарского перца. Сверху положить кусочек сливочного масла с петрушкой и полить соусом "Демигласс".

Рулет из перепёлки

Ингредиенты:

Целая перепёлка (можно заменить 300 г говяжьей вырезки);

Две столовые ложки свежих или замороженных лесных грибов трёх видов;

Щепотка нашинкованного лука-порея;

Продольный ломтик баклажана толщиной 2 мм;

Для украшения: половина помидора, 5-7 стручков гороха (можно замороженного).

На ломтике баклажана сделать два продольных надреза и обжарить во фритюре. Грибы нарезать четвертинками, обжарить, смешать с нашинкованным луком-пореем и слегка обжарить. Перепёлку нафаршировать грибами с луком (если готовите вырезку, сделать в ней кармашек и вложить начинку, перевязать шпагатом). Обжарить на сильном огне и запечь в духовке до готовности. С готового рулета снять шпагат и осторожно вставить ломтик баклажана так, чтобы он стоял вертикально. Выложить на тарелку, украсить дольками лимона и стручками гороха, припущенными в масле с добавлением бульона, и полить винным соусом с "Демигласс".