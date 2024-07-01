Чем удивить любимого: изысканные салаты от ресторана "Амстердам"

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Еда

Встречайте блюда от московского ресторана "Амстердам". Возможно, некоторые из ингредиентов покажутся вам экзотичными, но такая трапеза наверняка сразит наповал вашего избранника. Кулинарные изыски, щедро приправленные любовью, подарят вашей паре незабываемое ощущение праздника. SHAPE рекомендует.

Как приготовить идеальный романтический ужин: секреты московских шеф-поваров
Фото: Freepik is licensed under Free license

Салат из руколы с белыми грибами

Ингредиенты:

Ломтик пармской ветчины;
Горсть руколы;
Шляпка большого белого гриба;
Шесть помидоров черри;
Бальзамический соус;
Два тонких ломтика сыра пармезан.

Черри нарезать на половинки. Грибы измельчить, обжарить и посолить. Руколу заправить соусом, смешать с грибами и черри. Выложить горкой, сверху украсить пармезаном и ветчиной.

Салат из перепелиной грудки

Ингредиенты:

Одна перепелиная грудка (можно заменить 100 г постной говядины);
Горсть листьев шпината;
Две столовые ложки маринованных лисичек;
Один орех кешью;
Зерна граната;
Чеснок;
Гранатовый соус, приготовленный из выпаренного гранатового сока с мёдом.

Грибы обжарить с чесноком. Листья шпината смешать с грибами и зёрнами граната. Выложить на тарелку и посыпать сверху измельчёнными орехами. Перепелиную грудку обжарить и выложить поверх овощей.

Салат из омара и тигровых креветок

Ингредиенты:

Половина омара;
Две тигровые креветки;
Соль, перец горошком, лавровый лист;
Одна долька лимона;
Одна четверть манго;
Одна четверть папайи (можно заменить яблоком);
Одна четверть спелого авокадо;
Манговый соус из вываренного сока манго;
Листья салата фризе;
Лист свежего базилика;
Четыре половинки помидоров черри;
Дольки апельсина.

Фрукты мелко нарезать и смешать с соусом. Затем с помощью формы выложить кругом. Омара и креветок отварить с солью, лимоном, лавровым листом и перцем горошком. Переложить на тарелку и украсить.

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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