Нежнейшее ПП-мороженое из одного ингредиента: простой рецепт для самых ленивых

Вкусное и полезное мороженое из банана: без сахара, сливок и яиц

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

В летнюю жару очень хочется мороженого, но обилие сахара и жиров делает это лакомство не самым полезным. Выходом станет ПП-мороженое из единственного ингредиента — банана. Такой десерт быстро готовится, хорошо охлаждает, а главное — не портит фигуру.

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Нарежьте спелые бананы на кружки размером 2-3 см. Поместите нарезанные бананы в пластиковый контейнер с крышкой и поставьте в морозильную камеру на 6-8 часов. Вытащите из морозилки замороженные бананы и оставьте при комнатной температуре на несколько минут. Поместите бананы в чашу блендера и измельчите до однородной кремовой консистенции.

Полученную массу разложите в креманки и наслаждайтесь вкуснейшим лакомством. Оставшееся мороженое прекрасно хранится в холодильнике.

С цветом и вкусом мороженого можно экспериментировать, добавляя в массу какао, кусочки фруктов и ягоды: малину, ежевику, смородину и т. д. Можно дополнить лакомство тёртым шоколадом, орехами и другими топингами по своему вкусу.