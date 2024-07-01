Нежнейшее ПП-мороженое из одного ингредиента: простой рецепт для самых ленивых

В летнюю жару очень хочется мороженого, но обилие сахара и жиров делает это лакомство не самым полезным. Выходом станет ПП-мороженое из единственного ингредиента — банана. Такой десерт быстро готовится, хорошо охлаждает, а главное — не портит фигуру.
Полученную массу разложите в креманки и наслаждайтесь вкуснейшим лакомством. Оставшееся мороженое прекрасно хранится в холодильнике.
С цветом и вкусом мороженого можно экспериментировать, добавляя в массу какао, кусочки фруктов и ягоды: малину, ежевику, смородину и т. д. Можно дополнить лакомство тёртым шоколадом, орехами и другими топингами по своему вкусу.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.