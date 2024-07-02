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Лайфхак для продления срока годности томатной пасты: понадобится всего лишь форма для кубиков льда

Эффективный способ продлить срок хранения томатной пасты

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Еда

В большинстве рецептов, в которых требуется томатная паста, например, соус или песто, используется всего пара столовых ложек. Если ваша паста — в тюбике, то остатки не являются проблемой, но если она в банке, то срок хранения такого продукта ограничен. Вместо того, чтобы выбрасывать остатки, лучше сделайте это.

Эффективный способ продлить срок хранения томатной пасты
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, PDM
  1. Выложите порции томатной пасты размером со столовую ложку в форму для кубиков льда и поместите в морозильную камеру.
  2. Когда кубики затвердеют, переложите их в пластиковый пакет для заморозки.
  3. Используйте замороженные кубики томатной пасты в своих рецептах, размораживать не надо.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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