Лайфхак для продления срока годности томатной пасты: понадобится всего лишь форма для кубиков льда

В большинстве рецептов, в которых требуется томатная паста, например, соус или песто, используется всего пара столовых ложек. Если ваша паста — в тюбике, то остатки не являются проблемой, но если она в банке, то срок хранения такого продукта ограничен. Вместо того, чтобы выбрасывать остатки, лучше сделайте это.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.