Лайфхак для продления срока годности томатной пасты: понадобится всего лишь форма для кубиков льда

Эффективный способ продлить срок хранения томатной пасты

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

В большинстве рецептов, в которых требуется томатная паста, например, соус или песто, используется всего пара столовых ложек. Если ваша паста — в тюбике, то остатки не являются проблемой, но если она в банке, то срок хранения такого продукта ограничен. Вместо того, чтобы выбрасывать остатки, лучше сделайте это.

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