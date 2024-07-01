Этот лайфхак поможет вам испечь идеальный пирог с хрустящим коржом

Как испечь идеальный пирог: дельный совет

0:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже самое удачное тесто не гарантирует, что выпечка получится идеальной. Знаете, как можно испортить отличный пирог? Если на каком-то этапе вы пропустили, что у вас сырая, недожаренная корочка.

Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0

Чтобы получить гарантированно хрустящий корж — следуйте этому лайфхаку.

Поместите пирог на самую нижнюю решётку, где большинство духовок концентрируют тепло. По мере повышения температуры нижняя корочка станет хрустящей, а верх пирога не успеет при этом сгореть.

Используйте стеклянную форму для пирога, тогда вы визуально сможете понять, пропёкся ли низ.