Этот лайфхак поможет вам испечь идеальный пирог с хрустящим коржом

Даже самое удачное тесто не гарантирует, что выпечка получится идеальной. Знаете, как можно испортить отличный пирог? Если на каком-то этапе вы пропустили, что у вас сырая, недожаренная корочка.
Чтобы получить гарантированно хрустящий корж — следуйте этому лайфхаку.
Поместите пирог на самую нижнюю решётку, где большинство духовок концентрируют тепло. По мере повышения температуры нижняя корочка станет хрустящей, а верх пирога не успеет при этом сгореть.
Используйте стеклянную форму для пирога, тогда вы визуально сможете понять, пропёкся ли низ.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.