Два лайфхака, которые продлят жизнь орехам: как правильно замораживать и как обжарить в духовке

Что делать с орехами: как замораживать и как обжаривать

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

От хранения до приготовления — как максимально эффективно использовать орехи. Делимся с вами двумя лайфхаками.

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