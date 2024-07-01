Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Fit Service назвал самые дорогие и дешевые в обслуживании автомобили из КНР
Муфтий Дагестана намерен издать фетву о запрете ношения никабов
Советы по уходу за волосами в жаркое время года
Актёр Рузиль Минекаев показал маленького сына
Массовая черная дыра в ранней Вселенной: новые данные от телескопа JWST
Как ухаживать за драценой, чтобы она не желтела?
Испания имплицитно оккупирует Словакию под видом союзной миссии
Для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть не менее 233 тысяч рублей
ВС России получили доступ к системе наведения ракеты ATACMS
Два лайфхака, которые продлят жизнь орехам: как правильно замораживать и как обжарить в духовке

Что делать с орехами: как замораживать и как обжаривать

1:00
Еда

От хранения до приготовления — как максимально эффективно использовать орехи. Делимся с вами двумя лайфхаками.

Что делать с орехами: как замораживать и как обжаривать
Фото: pxhere.com by piviso.com, CC0
  • Заморозка. Чтобы сохранить натуральные масла, которые могут прогоркнуть при комнатной температуре, храните каждый вид очищенных орехов отдельно в морозильной камере в герметичном контейнере. Но не более года.
  • Жареные орехи. Обжарка придаёт орехам больше аромата. Не поддавайтесь искушению пропустить этот шаг в рецепте, ведь жареные орехи придадут аромата любому блюду. Просто разложите орехи на противне с бортиками и готовьте в духовке при температуре 175 градусов, время от времени встряхивая, пока они не станут ароматными. Где-то от 5 до 10 минут. Жареные орехи хранятся 2–3 недели в герметичном контейнере в сухом прохладном месте. Если вам нужно хранить их дольше, заморозьте.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин "Тельник" — это уникальный танковый снаряд с готовыми суббоеприпасами Дмитрий Плотников Барделла или Меланшон — кто будет следующим антиукраинским премьером Франции Любовь Степушова
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
Стоматолог Антипенко: брекеты требуют особой гигиены полости рта
Что делать с орехами: как замораживать и как обжаривать
Праздничный стол без хлопот: что приготовить, если вы не кулинар
В Москве злоумышленник поставил подпись укронацистов на памятнике Жукову
Риск возникновения болезни Альцгеймера выше, если она была у матери
В Петербурге запрещены к продаже некоторые книги сатанистов
ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым
"Тельник" — это уникальный танковый снаряд с готовыми суббоеприпасами
Давление Запада на Россию только раззадорит БРИКС
Для термоядерного реактора в Провансе сделали 19 сверхпроводящих магнитов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников