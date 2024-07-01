Два лайфхака, которые продлят жизнь орехам: как правильно замораживать и как обжарить в духовке

От хранения до приготовления — как максимально эффективно использовать орехи. Делимся с вами двумя лайфхаками.
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Заморозка. Чтобы сохранить натуральные масла, которые могут прогоркнуть при комнатной температуре, храните каждый вид очищенных орехов отдельно в морозильной камере в герметичном контейнере. Но не более года.
Жареные орехи. Обжарка придаёт орехам больше аромата. Не поддавайтесь искушению пропустить этот шаг в рецепте, ведь жареные орехи придадут аромата любому блюду. Просто разложите орехи на противне с бортиками и готовьте в духовке при температуре 175 градусов, время от времени встряхивая, пока они не станут ароматными. Где-то от 5 до 10 минут. Жареные орехи хранятся 2–3 недели в герметичном контейнере в сухом прохладном месте. Если вам нужно хранить их дольше, заморозьте.