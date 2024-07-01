Идеальная панировка для хрустящей корочки: этот метод поможет вам сделать всё правильно, даже руки не запачкаете

Есть способ панировать курицу перед жаркой так, чтобы руки оставались чистыми

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Панировка без беспорядка — мечта любой хозяйки. Мука, яйца и панировочные сухари — самый верный путь к хрустящей корочке, однако подобный процесс бывает слишком грязным, а ваши руки зачастую попадают в липкую и комковатую катастрофу.

Фото: flickr. com by Harsha K R, CC BY-SA 2.0

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