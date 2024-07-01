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Идеальная панировка для хрустящей корочки: этот метод поможет вам сделать всё правильно, даже руки не запачкаете

Есть способ панировать курицу перед жаркой так, чтобы руки оставались чистыми

0:59
Еда

Панировка без беспорядка — мечта любой хозяйки. Мука, яйца и панировочные сухари — самый верный путь к хрустящей корочке, однако подобный процесс бывает слишком грязным, а ваши руки зачастую попадают в липкую и комковатую катастрофу.

Есть способ панировать курицу перед жаркой так, чтобы руки оставались чистыми
Фото: flickr. com by Harsha K R, CC BY-SA 2.0

Следуйте этой изящной технике, чтобы решить эту проблему.

  • Расположите ингредиенты слева направо в следующем порядке: продукты, которые вы хотите испечь (в данном случае куриные котлеты), мука, взбитое яйцо и панировочные сухари.
  • Левой ("сухой") рукой обваляйте курицу в муке с обеих сторон, а затем бросьте её в миску с яйцом.
  • Правой ("мокрой") рукой поднимите курицу из яйца, стряхните лишнее, а затем бросьте в панировочные сухари.
  • Левой ("сухой") рукой обваляйте курицу в панировочных сухарях с обеих сторон. Стряхните излишки и переложите на чистую тарелку.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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