Этот простой трюк с фольгой поможет защитить ваш пирог в духовке: больше никакой сгоревшей корочки

Как защитить пирог от чрезмерного подрумянивания

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Во многих рецептах пирогов часто рекомендуют накладывать фольгу по краям корочки, чтобы она не потемнела слишком быстро. Не мучайтесь, вырезая длинные полоски. В следующий раз попробуйте этот более разумный трюк.

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