Этот простой трюк с фольгой поможет защитить ваш пирог в духовке: больше никакой сгоревшей корочки

Во многих рецептах пирогов часто рекомендуют накладывать фольгу по краям корочки, чтобы она не потемнела слишком быстро. Не мучайтесь, вырезая длинные полоски. В следующий раз попробуйте этот более разумный трюк.
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Ножницами вырежьте четверть круга, начиная примерно на расстоянии 7 см от загнутого угла квадрата, и выбросьте его.
Разверните фольгу и проверьте, правильный ли размер отверстия, поднеся её к пирогу. Фольга должна закрывать только край корочки. Если отверстие слишком маленькое, согните фольгу и вырежьте круг большего размера.
Заправьте край фольги под форму для выпечки и продолжайте выпекать пирог в течение указанного времени.