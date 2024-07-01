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Этот простой трюк с фольгой поможет защитить ваш пирог в духовке: больше никакой сгоревшей корочки

Как защитить пирог от чрезмерного подрумянивания

0:55
Еда

Во многих рецептах пирогов часто рекомендуют накладывать фольгу по краям корочки, чтобы она не потемнела слишком быстро. Не мучайтесь, вырезая длинные полоски. В следующий раз попробуйте этот более разумный трюк.

Как защитить пирог от чрезмерного подрумянивания
Фото: commons.wikimedia.org by User:Bangin, CC BY-SA 3.0
  1. Сложите квадратный кусок фольги пополам, образуя прямоугольник.
  2. Снова сложите фольгу пополам, образуя квадрат.
  3. Ножницами вырежьте четверть круга, начиная примерно на расстоянии 7 см от загнутого угла квадрата, и выбросьте его.
  4. Разверните фольгу и проверьте, правильный ли размер отверстия, поднеся её к пирогу. Фольга должна закрывать только край корочки. Если отверстие слишком маленькое, согните фольгу и вырежьте круг большего размера.
  5. Заправьте край фольги под форму для выпечки и продолжайте выпекать пирог в течение указанного времени.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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