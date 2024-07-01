Получится идеальный маринад: приготовьте пикантный соус с манго и хабанеро по этому рецепту

Пикантный острый соус с манго и хабанеро: как приготовить

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот соус сочетает в себе сладость манго с остротой перца хабанеро, добавляя экзотические, сладкие и одновременно пряные нотки таким блюдам, как тако, сэндвичи и роллы, салаты и блюда, приготовленные на гриле.

Фото: commons.wikimedia.org by Rutvi Mistry, CC BY-SA 4.0

Независимо от того, подаёте ли вы его в качестве соуса для макания или используете для маринования любимого блюда, этот соус обязательно станет вашим частым гостем на кухне.

Ингредиенты

3 перца хабанеро

1 манго

1/2 луковицы

1 зубчик чеснока

3 столовые ложки кленового сиропа

3 столовые ложки белого винного уксуса

2 столовые ложки сока лайма

1/2 чайной ложки соли

Приготовление