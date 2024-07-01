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Получится идеальный маринад: приготовьте пикантный соус с манго и хабанеро по этому рецепту

Пикантный острый соус с манго и хабанеро: как приготовить

1:22
Еда

Этот соус сочетает в себе сладость манго с остротой перца хабанеро, добавляя экзотические, сладкие и одновременно пряные нотки таким блюдам, как тако, сэндвичи и роллы, салаты и блюда, приготовленные на гриле.

Пикантный острый соус с манго и хабанеро: как приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Rutvi Mistry, CC BY-SA 4.0

Независимо от того, подаёте ли вы его в качестве соуса для макания или используете для маринования любимого блюда, этот соус обязательно станет вашим частым гостем на кухне. 

Ингредиенты

  • 3 перца хабанеро
  • 1 манго
  • 1/2 луковицы
  • 1 зубчик чеснока
  • 3 столовые ложки кленового сиропа
  • 3 столовые ложки белого винного уксуса
  • 2 столовые ложки сока лайма
  • 1/2 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Очистите манго и нарежьте кубиками, а перец хабанеро нарежьте и очистите от семян.
  2. Добавьте перец хабанеро, манго, крупно нарезанный лук и чеснок в кастрюлю с 1–2 столовыми ложками воды. Если вы используете сахар вместо кленового сиропа, добавьте и его. Тушите около 5 минут.
  3. Когда смесь будет готова, переложите её в кухонный комбайн. Добавьте кленовый сироп, белый винный уксус, сок лайма и соль. Соус можно хранить в холодильнике до двух недель.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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