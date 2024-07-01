Получится идеальный маринад: приготовьте пикантный соус с манго и хабанеро по этому рецепту

Этот соус сочетает в себе сладость манго с остротой перца хабанеро, добавляя экзотические, сладкие и одновременно пряные нотки таким блюдам, как тако, сэндвичи и роллы, салаты и блюда, приготовленные на гриле.
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Независимо от того, подаёте ли вы его в качестве соуса для макания или используете для маринования любимого блюда, этот соус обязательно станет вашим частым гостем на кухне.
Ингредиенты
3 перца хабанеро
1 манго
1/2 луковицы
1 зубчик чеснока
3 столовые ложки кленового сиропа
3 столовые ложки белого винного уксуса
2 столовые ложки сока лайма
1/2 чайной ложки соли
Приготовление
Очистите манго и нарежьте кубиками, а перец хабанеро нарежьте и очистите от семян.
Добавьте перец хабанеро, манго, крупно нарезанный лук и чеснок в кастрюлю с 1–2 столовыми ложками воды. Если вы используете сахар вместо кленового сиропа, добавьте и его. Тушите около 5 минут.
Когда смесь будет готова, переложите её в кухонный комбайн. Добавьте кленовый сироп, белый винный уксус, сок лайма и соль. Соус можно хранить в холодильнике до двух недель.