Чтобы были хрустящими: узнайте, какие травы и специи нужны для засолки огурцов

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Солёные огурцы по этому рецепту получаются хрустящими

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Солёные огурцы, приготовленные по этому рецепту с укропом, чесноком и перцем, получаются хрустящими и ароматными. Это традиционное русское блюдо, которое обычно присутствует на каждом праздничном столе, поэтому вам обязательно стоит взять на заметку этот рецепт.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, CC BY 3.0

Безусловно, это и очень полезный продукт. Солёные огурцы полезны для пищеварения, ускоряют обменные процессы, а маринад известен как лучшее средство от похмелья.

Ингредиенты

800 г огурцов

800 мл воды

30 г или 2 столовые ложки крупной морской соли

Укроп с листьями и зонтиками

4 веточки тимьяна

лист хрена

4 нарезанных зубчика чеснока

2 лавровых листа

3 тонких ломтика красного перца чили

1 чайная ложка чёрного перца горошком

1/3 чайной ложки душистого перца

Стерилизованная банка на 2 литра

Приготовление