Чтобы были хрустящими: узнайте, какие травы и специи нужны для засолки огурцов

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Солёные огурцы по этому рецепту получаются хрустящими

1:46
Еда

Солёные огурцы, приготовленные по этому рецепту с укропом, чесноком и перцем, получаются хрустящими и ароматными. Это традиционное русское блюдо, которое обычно присутствует на каждом праздничном столе, поэтому вам обязательно стоит взять на заметку этот рецепт.

Солёные огурцы по этому рецепту получаются хрустящими
Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, CC BY 3.0

Безусловно, это и очень полезный продукт. Солёные огурцы полезны для пищеварения, ускоряют обменные процессы, а маринад известен как лучшее средство от похмелья.

Ингредиенты

  • 800 г огурцов
  • 800 мл воды
  • 30 г или 2 столовые ложки крупной морской соли
  • Укроп с листьями и зонтиками
  • 4 веточки тимьяна
  • лист хрена
  • 4 нарезанных зубчика чеснока
  • 2 лавровых листа
  • 3 тонких ломтика красного перца чили
  • 1 чайная ложка чёрного перца горошком
  • 1/3 чайной ложки душистого перца
  • Стерилизованная банка на 2 литра

Приготовление

  1. Начните со стерилизации банок. Прокипятите их (вместе с крышками) не менее 15 минут, а затем дайте высохнуть на чистом кухонном полотенце.
  2. Тщательно промойте огурцы и срежьте кончики. Приготовьте рассол: в средней кастрюле доведите до кипения воду с крупной морской солью. Тем временем крупно нарежьте зелень и лист хрена (если используете), мелко нарежьте перец чили (вам понадобится всего несколько ломтиков) и чеснок.
  3. Переложите огурцы в банку, поместив между огурцами зелень, ломтики чили и чеснока, лавровый лист, душистый и чёрный перец. Когда рассол закипит, перелейте его в банку и закройте крышкой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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