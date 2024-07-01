Чтобы были хрустящими: узнайте, какие травы и специи нужны для засолки огурцов

Солёные огурцы, приготовленные по этому рецепту с укропом, чесноком и перцем, получаются хрустящими и ароматными. Это традиционное русское блюдо, которое обычно присутствует на каждом праздничном столе, поэтому вам обязательно стоит взять на заметку этот рецепт.
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Безусловно, это и очень полезный продукт. Солёные огурцы полезны для пищеварения, ускоряют обменные процессы, а маринад известен как лучшее средство от похмелья.
Ингредиенты
800 г огурцов
800 мл воды
30 г или 2 столовые ложки крупной морской соли
Укроп с листьями и зонтиками
4 веточки тимьяна
лист хрена
4 нарезанных зубчика чеснока
2 лавровых листа
3 тонких ломтика красного перца чили
1 чайная ложка чёрного перца горошком
1/3 чайной ложки душистого перца
Стерилизованная банка на 2 литра
Приготовление
Начните со стерилизации банок. Прокипятите их (вместе с крышками) не менее 15 минут, а затем дайте высохнуть на чистом кухонном полотенце.
Тщательно промойте огурцы и срежьте кончики. Приготовьте рассол: в средней кастрюле доведите до кипения воду с крупной морской солью. Тем временем крупно нарежьте зелень и лист хрена (если используете), мелко нарежьте перец чили (вам понадобится всего несколько ломтиков) и чеснок.
Переложите огурцы в банку, поместив между огурцами зелень, ломтики чили и чеснока, лавровый лист, душистый и чёрный перец. Когда рассол закипит, перелейте его в банку и закройте крышкой.