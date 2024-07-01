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Кабачки, перед которыми никто не устоит: быстрый рецепт вкусного маринада

Маринованные кабачки за 20 минут: лёгкая закуска в летнюю жару

1:16
Еда

В сезон кабачков рекомендуем приготовить эту лёгкую и ароматную закуску. Поверьте, удержаться будет сложно: хрустящие и освежающие тонкие дольки кабачка в слегка кисловатом маринаде с чесноком и зеленью. По-летнему просто и очень быстро.

Маринованные кабачки за 20 минут: лёгкая закуска в летнюю жару
Фото: Freepik is licensed under Free license

Рецепт приготовления:

Молодые кабачки нарезаем очень тонкими кружками, солим и оставляем их в миске на 10 минут, чтобы они пустили сок. Пока займёмся маринадом:

В пропорции на два средних кабачка мелко нарезаем два зубчика чеснока и любую зелень (укроп, петрушка, кинза) по вкусу. Добавляем в чеснок молотый чёрный перец, половину столовой ложки мёда, столовую ложку 9% уксуса и две столовые ложки растительного масла. Перемешиваем до однородной массы.

Пока мы подготавливали зелень и маринад, кабачки уже пустили сок, который нужно слить. Перемешиваем нашинкованные овощи с маринадом и мелко нарезанной зеленью, и убираем в холодильник под плёнку в миске, либо в завязанном пакете.

Чем дольше такие кабачки будут мариноваться в холодильнике, тем они будут вкуснее. Но есть их можно уже через 20 минут. 

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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