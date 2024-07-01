Кабачки, перед которыми никто не устоит: быстрый рецепт вкусного маринада

В сезон кабачков рекомендуем приготовить эту лёгкую и ароматную закуску. Поверьте, удержаться будет сложно: хрустящие и освежающие тонкие дольки кабачка в слегка кисловатом маринаде с чесноком и зеленью. По-летнему просто и очень быстро.
Рецепт приготовления:
Молодые кабачки нарезаем очень тонкими кружками, солим и оставляем их в миске на 10 минут, чтобы они пустили сок. Пока займёмся маринадом:
В пропорции на два средних кабачка мелко нарезаем два зубчика чеснока и любую зелень (укроп, петрушка, кинза) по вкусу. Добавляем в чеснок молотый чёрный перец, половину столовой ложки мёда, столовую ложку 9% уксуса и две столовые ложки растительного масла. Перемешиваем до однородной массы.
Пока мы подготавливали зелень и маринад, кабачки уже пустили сок, который нужно слить. Перемешиваем нашинкованные овощи с маринадом и мелко нарезанной зеленью, и убираем в холодильник под плёнку в миске, либо в завязанном пакете.
Чем дольше такие кабачки будут мариноваться в холодильнике, тем они будут вкуснее. Но есть их можно уже через 20 минут.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.