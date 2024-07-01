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Летний крем-суп, с которым вы забудете окрошку: как извести кабачки, накормив всю семью

Летний крем-суп: лучший рецепт, если не знаете, что приготовить из кабачков

2:00
Еда

Если вы устали от окрошки и не знаете, что приготовить из кабачков, рекомендуем вам попробовать этот вкуснейший крем-суп. С большой долей вероятности он станет самым любимым в вашей семье. Готовить его быстро, просто и очень экономично, и на столе у вас появится кладезь витаминов и полезных веществ.

Летний крем-суп: лучший рецепт, если не знаете, что приготовить из кабачков
Фото: Freepik is licensed under Free license

Ингредиенты:

Луковица;
Острый перец (стручок);
Картофель 1,5-2 кг;
Кабачки 1,5-2 кг;
Морковь 1,5-2 кг;
500 мл сливок 10-20%;
Специи по вкусу.

Приготовление:

Возьмите большую кастрюлю (5-7 литров). Обжарьте на дне порезанную луковицу и стручок острого красного перца. Когда лук подрумянится, снимите кастрюлю с огня. Сложите в неё очищенные картофель и морковь, а сверху крупными кусками кабачки. Овощи лучше брать в равных пропорциях, допустим, по 2 кг. Заливаем водой и оставляем вариться до готовности.

Как только овощи станут мягкими, выкладываем их в большую миску и взбиваем погружным блендером до однородной массы. Добавляем в пюре 500 мл сливок (чем жирнее, тем гуще получится крем-суп).
Добавим также соль и перец по вкусу, можно добавить красный молотый перец или любимые приправы. Взбиваем до однородной консистенции.

Подавайте крем-суп с зеленью, чесночными гренками или кедровыми орешками. Чтобы обед был сытнее, можно добавить бекон. Если захотите получить чуть более тыквенный вкус, возьмите больше моркови. Чем больше картофеля и жирнее сливки, тем гуще получится крем-суп.

Он не надоест вашей семье и станет отличной альтернативой окрошке в жару. Это прекрасный способ вкусно приготовить овощи с огорода, особенно в сезон кабачков.

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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