Летний крем-суп, с которым вы забудете окрошку: как извести кабачки, накормив всю семью

Летний крем-суп: лучший рецепт, если не знаете, что приготовить из кабачков

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы устали от окрошки и не знаете, что приготовить из кабачков, рекомендуем вам попробовать этот вкуснейший крем-суп. С большой долей вероятности он станет самым любимым в вашей семье. Готовить его быстро, просто и очень экономично, и на столе у вас появится кладезь витаминов и полезных веществ.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Ингредиенты:

Луковица;

Острый перец (стручок);

Картофель 1,5-2 кг;

Кабачки 1,5-2 кг;

Морковь 1,5-2 кг;

500 мл сливок 10-20%;

Специи по вкусу.

Приготовление:

Возьмите большую кастрюлю (5-7 литров). Обжарьте на дне порезанную луковицу и стручок острого красного перца. Когда лук подрумянится, снимите кастрюлю с огня. Сложите в неё очищенные картофель и морковь, а сверху крупными кусками кабачки. Овощи лучше брать в равных пропорциях, допустим, по 2 кг. Заливаем водой и оставляем вариться до готовности.

Как только овощи станут мягкими, выкладываем их в большую миску и взбиваем погружным блендером до однородной массы. Добавляем в пюре 500 мл сливок (чем жирнее, тем гуще получится крем-суп).

Добавим также соль и перец по вкусу, можно добавить красный молотый перец или любимые приправы. Взбиваем до однородной консистенции.

Подавайте крем-суп с зеленью, чесночными гренками или кедровыми орешками. Чтобы обед был сытнее, можно добавить бекон. Если захотите получить чуть более тыквенный вкус, возьмите больше моркови. Чем больше картофеля и жирнее сливки, тем гуще получится крем-суп.

Он не надоест вашей семье и станет отличной альтернативой окрошке в жару. Это прекрасный способ вкусно приготовить овощи с огорода, особенно в сезон кабачков.