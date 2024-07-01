Готовим "ленивый" сладкий шедевр за пять минут без выпечки: десерт просто пальчики оближешь

Многим из нас порой хочется достать из холодильника десерт под любимый сериал, но лень готовить, при этом далеко не все любят магазинную выпечку. Этот рецепт в сотнях вариаций выручит вас, если внезапно нагрянули гости или просто хочется побаловать себя сладким.
Нам понадобятся:
Пачка печенья на ваш вкус, но не слишком мягкого;
Стакан молока;
Банка сгущёнки (густой или варёной);
400 г сметаны;
Какао-порошок и любые наполнители на ваш выбор: ягоды, орехи и прочее, хотя вкусно будет и без них.
Приготовление занимает буквально пять минут, и этот торт практически невозможно испортить. Возьмите контейнер. Обмакните печенье в молоко и выкладывайте его на дно формы. Смешайте сгущёнку со сметаной. Желательно, чтобы крем не казался вам слишком сладким, поскольку в процессе пропитывания сахар будет ощущаться сильнее.
Залейте печенье в форме первым слоем крема. Сверху можно добавить любимые ягоды, фрукты, орехи, марципаны, кокосовую стружку и что вашей душе угодно.
Выложите второй слой печенья, обмакнув его в молоко, и залейте финальным слоем крема. Сверху посыпьте какао и уберите на четыре часа в холодильник. За это время ваш десерт настоится, и можно наслаждаться им с чаем, под любимый фильм или встречать гостей.
Вариаций может быть бесчисленное количество:
Словом, варианты ограничены только вашей фантазией, поэтому десерт никогда вам не надоест. Он максимально прост и быстр в приготовлении, и не требует дорогостоящих продуктов.
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