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Готовим "ленивый" сладкий шедевр за пять минут без выпечки: десерт просто пальчики оближешь

Ароматный "ленивый" десерт за пять минут без выпечки: секреты приготовления

2:00
Еда

Многим из нас порой хочется достать из холодильника десерт под любимый сериал, но лень готовить, при этом далеко не все любят магазинную выпечку. Этот рецепт в сотнях вариаций выручит вас, если внезапно нагрянули гости или просто хочется побаловать себя сладким.

Ароматный "ленивый" десерт за пять минут без выпечки: секреты приготовления
Фото: Freepik is licensed under Free license

Нам понадобятся:

Пачка печенья на ваш вкус, но не слишком мягкого;
Стакан молока;
Банка сгущёнки (густой или варёной);
400 г сметаны;

Какао-порошок и любые наполнители на ваш выбор: ягоды, орехи и прочее, хотя вкусно будет и без них.

Приготовление занимает буквально пять минут, и этот торт практически невозможно испортить. Возьмите контейнер. Обмакните печенье в молоко и выкладывайте его на дно формы. Смешайте сгущёнку со сметаной. Желательно, чтобы крем не казался вам слишком сладким, поскольку в процессе пропитывания сахар будет ощущаться сильнее.

Залейте печенье в форме первым слоем крема. Сверху можно добавить любимые ягоды, фрукты, орехи, марципаны, кокосовую стружку и что вашей душе угодно.

Выложите второй слой печенья, обмакнув его в молоко, и залейте финальным слоем крема. Сверху посыпьте какао и уберите на четыре часа в холодильник. За это время ваш десерт настоится, и можно наслаждаться им с чаем, под любимый фильм или встречать гостей.

Вариаций может быть бесчисленное количество:

  • Печенье с разными вкусами и начинками;
  • Сгущённое молоко с разными добавками (варёное или обычное), но выбирайте густое, чтобы крем не был слишком жидким;
  • Любые свежие или замороженные ягоды, любые виды орехов.

Словом, варианты ограничены только вашей фантазией, поэтому десерт никогда вам не надоест. Он максимально прост и быстр в приготовлении, и не требует дорогостоящих продуктов.

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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