Готовим "ленивый" сладкий шедевр за пять минут без выпечки: десерт просто пальчики оближешь

Ароматный "ленивый" десерт за пять минут без выпечки: секреты приготовления

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Многим из нас порой хочется достать из холодильника десерт под любимый сериал, но лень готовить, при этом далеко не все любят магазинную выпечку. Этот рецепт в сотнях вариаций выручит вас, если внезапно нагрянули гости или просто хочется побаловать себя сладким.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Нам понадобятся:

Пачка печенья на ваш вкус, но не слишком мягкого;

Стакан молока;

Банка сгущёнки (густой или варёной);

400 г сметаны;

Какао-порошок и любые наполнители на ваш выбор: ягоды, орехи и прочее, хотя вкусно будет и без них.

Приготовление занимает буквально пять минут, и этот торт практически невозможно испортить. Возьмите контейнер. Обмакните печенье в молоко и выкладывайте его на дно формы. Смешайте сгущёнку со сметаной. Желательно, чтобы крем не казался вам слишком сладким, поскольку в процессе пропитывания сахар будет ощущаться сильнее.

Залейте печенье в форме первым слоем крема. Сверху можно добавить любимые ягоды, фрукты, орехи, марципаны, кокосовую стружку и что вашей душе угодно.

Выложите второй слой печенья, обмакнув его в молоко, и залейте финальным слоем крема. Сверху посыпьте какао и уберите на четыре часа в холодильник. За это время ваш десерт настоится, и можно наслаждаться им с чаем, под любимый фильм или встречать гостей.

Вариаций может быть бесчисленное количество:

Печенье с разными вкусами и начинками;

Сгущённое молоко с разными добавками (варёное или обычное), но выбирайте густое, чтобы крем не был слишком жидким;

Любые свежие или замороженные ягоды, любые виды орехов.

Словом, варианты ограничены только вашей фантазией, поэтому десерт никогда вам не надоест. Он максимально прост и быстр в приготовлении, и не требует дорогостоящих продуктов.