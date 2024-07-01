Очистить и нарезать ананас совсем несложно с помощью ножа: расскажем вам, как это сделать просто и быстро

Ананас: как правильно почистить и нарезать

В супермаркетах часто берут за нарезанный ананас вдвое больше, чем за целый фрукт. Подскажем вам, как справиться с этой непростой работой самостоятельно.

Фото: unsplash.com by Pineapple Supply Co, PDM

Зубчатым или поварским ножом срезаем у ананаса верхушку и толстый ломтик снизу. Поставьте ананас вертикально и, работая сверху вниз, срежьте полосками кожицу, повторяя форму плода. Используйте небольшой нож для очистки овощей, чтобы удалить оставшиеся глазки. Разрежьте ананас вдоль на дольки, а затем из каждого клина вырежьте по кусочку сердцевины.

Разрезанный ананас хранится в холодильнике до трёх дней.