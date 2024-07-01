Очистить и нарезать ананас совсем несложно с помощью ножа: расскажем вам, как это сделать просто и быстро
Ананас: как правильно почистить и нарезать
В супермаркетах часто берут за нарезанный ананас вдвое больше, чем за целый фрукт. Подскажем вам, как справиться с этой непростой работой самостоятельно.
Фото: unsplash.com by Pineapple Supply Co, PDM
- Зубчатым или поварским ножом срезаем у ананаса верхушку и толстый ломтик снизу.
- Поставьте ананас вертикально и, работая сверху вниз, срежьте полосками кожицу, повторяя форму плода. Используйте небольшой нож для очистки овощей, чтобы удалить оставшиеся глазки.
- Разрежьте ананас вдоль на дольки, а затем из каждого клина вырежьте по кусочку сердцевины.
Разрезанный ананас хранится в холодильнике до трёх дней.
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