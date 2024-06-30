Как быстро почистить чеснок с помощью плоской стороны ножа: делимся лайфхаком

Быстрый способ очистить чеснок: лайфхак

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите готовить с чесноком, но ненавидите бороться с липкой, тонкой, как бумага, кожурой? С помощью этих трёх шагов: обрезка, раздавливание, измельчение, — вы сможете приготовить зубчики чеснока в кратчайшие сроки.

Фото: https://unsplash.com/photos/two-garlic-in-shallow-focus-photography-wj961KyCaNk by LoboStudio Hamburg lobostudiohamburg, PDM