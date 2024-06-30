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Как быстро почистить чеснок с помощью плоской стороны ножа: делимся лайфхаком

Быстрый способ очистить чеснок: лайфхак

0:52
Еда

Любите готовить с чесноком, но ненавидите бороться с липкой, тонкой, как бумага, кожурой? С помощью этих трёх шагов: обрезка, раздавливание, измельчение, — вы сможете приготовить зубчики чеснока в кратчайшие сроки.

Быстрый способ очистить чеснок: лайфхак
Фото: https://unsplash.com/photos/two-garlic-in-shallow-focus-photography-wj961KyCaNk by LoboStudio Hamburg lobostudiohamburg, PDM
  1. Кончиком ножа отрежьте твёрдый корень каждого зубчика. Так плёнка будет легче отслаиваться.
  2. Поместите зубчик под плоскую сторону ножа лезвием от себя. Нажимайте на нож тыльной стороной ладони или кулаком, пока не почувствуете, что зубчик поддаётся. Снимите и выбросьте шкурку.
  3. Соберите очищенные зубчики, возьмите нож за рукоятку и положите другую руку на лезвие. Покачивайте ножом вверх и вниз по зубчикам (острие остаётся на разделочной доске). Нарезайте чеснок до желаемого размера.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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