Неприятный хруст в омлете от кусочков скорлупы? Делимся лайфхаком, как правильно разбить яйцо

Когда вы постучите свежим яйцом по краю миски, вы не только разобьёте скорлупу. Тонкая мембрана, окружающая белок и желток, также разрывается, и в этот момент крошечные осколки скорлупы смешиваются с жидкостью, что придаёт готовому блюду неприятный хруст (самый худший ингредиент для омлета).
Вместо этого разбейте яйцо о плоскую поверхность, например, о стол, чтобы получился один чистый разлом. Таким образом мембрана останется неповреждённой, а это означает, что в вашей схватке не будет проигравших. Просто следуйте этим трём шагам.
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