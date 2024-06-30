Неприятный хруст в омлете от кусочков скорлупы? Делимся лайфхаком, как правильно разбить яйцо

Как правильно разбить яйцо, чтобы кусочки скорлупы не попали в омлет

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда вы постучите свежим яйцом по краю миски, вы не только разобьёте скорлупу. Тонкая мембрана, окружающая белок и желток, также разрывается, и в этот момент крошечные осколки скорлупы смешиваются с жидкостью, что придаёт готовому блюду неприятный хруст (самый худший ингредиент для омлета).

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

Вместо этого разбейте яйцо о плоскую поверхность, например, о стол, чтобы получился один чистый разлом. Таким образом мембрана останется неповреждённой, а это означает, что в вашей схватке не будет проигравших. Просто следуйте этим трём шагам.