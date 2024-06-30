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Неприятный хруст в омлете от кусочков скорлупы? Делимся лайфхаком, как правильно разбить яйцо

Как правильно разбить яйцо, чтобы кусочки скорлупы не попали в омлет

1:00
Еда

Когда вы постучите свежим яйцом по краю миски, вы не только разобьёте скорлупу. Тонкая мембрана, окружающая белок и желток, также разрывается, и в этот момент крошечные осколки скорлупы смешиваются с жидкостью, что придаёт готовому блюду неприятный хруст (самый худший ингредиент для омлета).

Как правильно разбить яйцо, чтобы кусочки скорлупы не попали в омлет
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

Вместо этого разбейте яйцо о плоскую поверхность, например, о стол, чтобы получился один чистый разлом. Таким образом мембрана останется неповреждённой, а это означает, что в вашей схватке не будет проигравших. Просто следуйте этим трём шагам.

  1. Возьмите яйцо в одну руку и сильно постучите им о твёрдую поверхность.
  2. Проверьте разрыв: вы должны увидеть углубление и трещину, похожую на экватор.
  3. Поместите большие пальцы рук по обе стороны от трещины и осторожно раздвиньте скорлупу. Любые осколки прилипнут к мембране, а не упадут в чашу.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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